Для AMD сейчас в приоритете на китайском рынке продажи RX 6750 GRE, а также борьба со снижением на неё цены ниже рекомендованной

AMD до сих пор не выпустила видеокарту Radeon RX 7600 XT на китайском рынке. Вместо этого компания отдает приоритет своей карте Radeon RX 6750 GRE (Golden Rabbit Edition), построенной на более старой архитектуре RDNA2. Этот стратегический шаг позволяет AMD избавиться от существующих запасов графических процессоров и одновременно подготовить почву для внедрения новой архитектуры.

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В январе AMD представила графический ускоритель Radeon RX 7600 XT, являющийся моделью для настольных компьютеров на базе графического процессора Navi 33 с 16 ГБ памяти. Однако эта конкретная модель не была выпущена в Китае. Ритейлерам в регионе было рекомендовано вместо этого сконцентрироваться на продвижении моделей Radeon RX GRE и в частности Radeon RX 6750 GRE.

После завершения китайских новогодних праздников AMD сосредоточила свои усилия на работе с розничными торговцами, которые продавали эти модели по цене ниже рекомендованной производителем(MSRP). Первоначально цена была установлена на уровне 2219 юаней за модель RX 6750 GRE 10 ГБ и 2379 юаней за модель RX 6750 GRE 12 ГБ, но, как сообщается, цены упали до 2149 юаней и 2249 юаней соответственно.

Чтобы противостоять этому снижению цен, AMD активно сотрудничает с дистрибьюторами и розничными торговцами, чтобы обеспечить более строгий контроль над ценами на эти карты. По имеющимся данным, AMD приняла такие меры, как наложение штрафов на дистрибьюторов, которые применяют подобную практику ценообразования. Размер штрафов варьируется от 500 до 1000 юаней, а в крайних случаях могут даже привести к приостановке продаж, если продавец не прислушался к требованию производителя.

Регулирование рынка графических процессоров может показаться радикальной мерой, особенно если учесть, что, насколько известно, в Китае нет конкретных законов, запрещающих компаниям осуществлять контроль над ценами на свою продукцию.