Ранее такую возможность уже получили процессоры Intel Core Ultra поколения Meteor Lake

AMD подтвердила, что системный мониторинг ее нейронных процессоров (NPU) XDNA в ближайшее время будет доступен в диспетчере задач Windows с помощью модели компьютерных драйверов Microsoft. В настоящее время Windows 11 может отслеживать только блоки NPU в новых процессорах Intel Core Ultra Meteor Lake, но это изменится после выхода этих обновлений. Точный график выпуска не разглашается, но разумно предположить, что AMD, вероятно, нацелена на интеграцию со следующим патчем Microsoft, ориентированный на искусственный интеллект, Windows 11 24H2.

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AMD будет использовать модель вычислительных драйверов Microsoft (MCDM), чтобы Windows 11 могла отслеживать использование процессоров AMD XDNA NPU. MCDM — это ответвление модели драйвера дисплея Microsoft Windows (WDDM), разработанной специально для микропроцессоров, предназначенных только для вычислений, таких как NPU. По словам AMD, MCDM также позволяет Windows управлять NPU, включая управление питанием и планирование, аналогичное CPU и GPU. Это будет важно, поскольку распространение NPU растет, и несколько программ пытаются одновременно запускаться на NPU.

Если реализация AMD аналогична реализации Intel, то диспетчер задач покажет использование вычислений и копирования NPU на двух отдельных графиках, а также общий объем памяти, который использует NPU. Эти реализации первого поколения не имеют выделенной памяти, поэтому они используют общую системную оперативную память. Но если в будущих выпусках будет реализована выделенная память NPU, диспетчер задач также должен показать это, как и в случае с графическим процессором.

AMD заявляет, что мониторинг NPU в Диспетчере задач будет очень важен для будущего вычислений. Компания считает, что мониторинг NPU может облегчить разработку программного обеспечения, а также улучшить оптимизацию пользовательских устройств, например, увеличить время автономной работы.

На данный момент мы находимся на начальном этапе в области поддержки NPU, но вполне можем увидеть, как на этих новых процессорах, ориентированных на ИИ, запускается множество программ с поддержкой ИИ. Основным преимуществом нейронных процессоров являются возможности локализованного аппаратного ускорения, позволяющие программам искусственного интеллекта запускаться на самой локальной системе, как продемонстрировала Nvidia с помощью Chat with RTX, по сравнению с облачным решением, которое может быть медленнее и вызывать утечку конфиденциальной информации. NPU также позволяют рабочим нагрузкам ИИ выполняться в средах, где нет подключения к Интернету или где интернет-сервис работает нестабильно или ненадежно.

AMD уже использует архитектуру NPU второго поколения, получившую название XDNA2. Первая реализация дебютировала с процессорами AMD Ryzen 7040 Phoenix в 2023 году и имела производительность 10 TOPS. Версия AMD XDNA2 в три раза быстрее и поставляется с новыми мобильными процессорами Strix Point серии Ryzen 8040. Настольные APU Ryzen 8000G от AMD также оснащены своим NPU, но все они основаны на более старой архитектуре AMD Phoenix с чипом XDNA первого поколения.