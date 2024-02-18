Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Раскрыты характеристики процессоров Lunar Lake
Некоторые характеристики очень неоднозначны, но это можно списать на предсерийный образец, который не показывает свои реальные возможности и спецификации

реклама

 В сеть просочились характеристики раннего образца будущего процессора Intel Lunar Lake, в которых подробно описывается количество ядер и потоков, конфигурация кэша и частота. Хотя спецификации подразумевают, что поколение Lunar Lake очень похоже на своего предшественника Meteor Lake, во многих отношениях оно может внести некоторые существенные изменения в отношении кэша и HyperThreading.

реклама

 Спецификации взяты из снимка экрана диспетчера задач Windows, работающего на ПК, предположительно оснащенном Lunar Lake, любезно предоставленного пользователем Zhihu Xziar. Предполагаемый чип Lunar Lake представляет собой образец степпинга A1, что означает первую работающую модель, вышедшую в производство. Исторически сложилось так, что кристалл A1, как правило, относится к прототипам, особенно для Intel. Meteor Lake имел версию C0, Raptor Lake — на B0, а Alder Lake — на C0. Так что этот чип Lunar Lake, вероятно, не является конечным продуктом.

 Некоторые из этих характеристик более или менее ожидаемы. Lunar Lake физически мал и, по-видимому, ориентирован на мобильность, поэтому общее количество ядер составляет всего восемь штук, что неудивительно. Объем кэша L1 также означает, что Lunar Lake не имеет маломощных ядер, таких как Meteor Lake, или все они маломощные, но тогда с увеличенным размером кэша L1. Малая тактовая частота в разгоне 2,8 ГГц также неудивительна, поскольку образец является прототипом.

 Однако, в процессоре Lunar Lake странным выглядит объем кеш-памяти L3. В представленном образце Lunar Lake только 12 МБ кэш-памяти L3, что меньше 14 МБ кэш-памяти L2. Обычно более высокий уровень кэша означает большую емкость, а зачастую и значительно большую. Это прямо противоречит более ранней утечке, которая показала 16 МБ кэш-памяти L3 для Lunar Lake, но в остальном имеет идентичные характеристики.

 Возможно, диспетчер задач неправильно определил чип Lunar Lake и образец имеет 16 МБ L3, но это не точно. В ответ на комментарий, сравнивающий Lunar Lake с младшим процессором Intel N300, XZiar сказал, что этот кэш явно не на должном уровне. Это был бы странный ответ, если бы Диспетчер задач ошибся, но, похоже, автор сообщения считает, что 12 МБ кэша L3 является правильным значением.

 Другая странная характеристика — это количество потоков, которых всего восемь. Предыдущие процессоры Intel с гибридной архитектурой включали технологию HyperThreading для производительных ядер, что должно обеспечить 12 потоков. Поскольку кристалл A1 вряд ли станет конечным продуктом, возможно, он просто отключен из-за каких-либо проблем или в целях тестирования. С другой стороны, ранние образцы Arrow Lake также не поддерживают Hyper-Threading. Хотя это может быть совпадением, но повышает вероятность того, что Intel может просто отказаться от многопоточности в 2024 году.

#intel #процессоры #процессоры intel #meteor lake #arrow lake #lunar lake
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Xiaomi совместно с ARM разрабатывает процессор
Новые версии Windows не будут работать на процессорах Core 2, Athlon 64 и старше
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сила бананов: в Эквадоре решили всё-таки не поставлять российскую военную технику в США для её дальнейшей передачи Украине
21
Украина хочет приобрести турецкий истребитель пятого поколения Kaan и модернизировать его
6
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
12
Defense Post: Каждый третий моряк ВМС США находится в состоянии стресса
1
Космические силы США отменили многомиллиардную программу военной спутниковой связи
1
Ученые зафиксировали, что золото становится крепче под воздействием интенсивных лазерных импульсов
1
12-летнюю GeForce GTX 660 протестировали в современных играх
6
Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F сравнили в играх и рабочих задачах
24
Появились новые факты указывающие на то что Хэл Финни - это Сатоши Накамото
3
Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире
8
Ученым впервые в истории удалось передать луч энергии от орбитального спутника на наземную станцию
1
Минпромторг России призвал торговые сети вернуть в свои магазины газеты и журналы
9
Такер Карлсон удивился дешевой еде в "Ашане" и присутствию санкционных товаров в продаже
9
Ученые обнаружили новый вид магнетизма – альтермагнетики, которые могут изменить электронику
+
Первая приливная электростанция Dragon 12 начала снабжать электроэнергией Фарерские острова
4
Новая модель OpenAI Sora может генерировать видео
1
В ранних тестах MSI Claw с Intel Cote Ultra 155H уступает в играх ASUS ROG Ally с AMD Ryzen Z1E
+
Google советует переходить с Windows 10 на Chrome OS Flex, поскольку требования к Windows 11 растут
5
Генсек НАТО призвал Россию установить все факты смерти политблогера Навального* в колонии
5
США перехватили в Аравийском море оружие, предназначенное для йеменских хуситов
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
223
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
15
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
53
Почему Cloud9 проваливаются
7
В Пекине заявили: "То, что Китай поставляет России, не должно волновать Запад"
5
С какими проблемами сталкиваются обычные майнеры, и почему 20% фермеров разорятся в апреле 2024г
+
США стягивают к Корейскому полуострову пять авианосных группировок — SCMP
13
Обзор тепловизора Xinfrared XH 09 (Х2) – специалист по поиску и охоте
5
"Сармат или Авангард" - В США гадают, какое ядерное оружие Россия может разместить в космосе
14
Китайская BYD обогнала Tesla – очередь за Volkswagen
+

Сейчас обсуждают

fynjy_2005
00:47
тесты про хай тек показали, что там отличие в 10-15% что позорно. Поэтому и всернули производство 3060ти в мае 2023
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
fynjy_2005
00:45
она может 3060 победить в 15%, но когда памяти нема или псп нужно, тут у 4060 адовые траблы. А это с учетов 3 летней разницы в выпуске просто позор
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
fynjy_2005
00:43
дадада мы все верим. Результат в 1 игре покозателен. так можнол сказать что 7900хтх сравнима с 4090, т.к. в 1 игре у них паритет)))
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
Alxorander
00:37
ЗДесь нету результатов с DLSS + RT
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
CS2Analyst
00:25
команада в последние пол года падает все ниже и ниже(
Почему Cloud9 проваливаются
Фа Кт
00:19
мне из за этого hyper os никто не мог позвонить почти месяц, мы уже думали по гарантии сдавать телефон спасибо хотя бы что это устранили
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
Юрий Соколов
00:00
после первых же глюков с обновлениями у десятки отключил (лет 5 назад))
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
Дмитрий Константиненко
23:58
Мне что то стебать на тему такого вброса... Обновление программного обеспечения... Какая красивая картинка с 4+4 разъёмами на макетке... Но чтоб мной писаное не было руганью (есть за что) у НАСА еще е...
НАСА пытается оживить "Вояджер-1", но инженер агентства сказал, что теперь поможет только "чудо"
aleximus777
23:58
И что? Это не повод сидеть на 1080p. Повторяю, 1080p выглядит на порядок хуже 4К + DLSS ultra performance, (который реально рендерит примерно в 720p или 1080p) при том последний вариант больше фпс выд...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Commediant
23:45
Дядь, где ты сейчас увидел дорогую ддр5? Посмотри цены
Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F сравнили в играх и рабочих задачах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем