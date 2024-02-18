Некоторые характеристики очень неоднозначны, но это можно списать на предсерийный образец, который не показывает свои реальные возможности и спецификации

В сеть просочились характеристики раннего образца будущего процессора Intel Lunar Lake, в которых подробно описывается количество ядер и потоков, конфигурация кэша и частота. Хотя спецификации подразумевают, что поколение Lunar Lake очень похоже на своего предшественника Meteor Lake, во многих отношениях оно может внести некоторые существенные изменения в отношении кэша и HyperThreading.

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Спецификации взяты из снимка экрана диспетчера задач Windows, работающего на ПК, предположительно оснащенном Lunar Lake, любезно предоставленного пользователем Zhihu Xziar. Предполагаемый чип Lunar Lake представляет собой образец степпинга A1, что означает первую работающую модель, вышедшую в производство. Исторически сложилось так, что кристалл A1, как правило, относится к прототипам, особенно для Intel. Meteor Lake имел версию C0, Raptor Lake — на B0, а Alder Lake — на C0. Так что этот чип Lunar Lake, вероятно, не является конечным продуктом.

Некоторые из этих характеристик более или менее ожидаемы. Lunar Lake физически мал и, по-видимому, ориентирован на мобильность, поэтому общее количество ядер составляет всего восемь штук, что неудивительно. Объем кэша L1 также означает, что Lunar Lake не имеет маломощных ядер, таких как Meteor Lake, или все они маломощные, но тогда с увеличенным размером кэша L1. Малая тактовая частота в разгоне 2,8 ГГц также неудивительна, поскольку образец является прототипом.

Однако, в процессоре Lunar Lake странным выглядит объем кеш-памяти L3. В представленном образце Lunar Lake только 12 МБ кэш-памяти L3, что меньше 14 МБ кэш-памяти L2. Обычно более высокий уровень кэша означает большую емкость, а зачастую и значительно большую. Это прямо противоречит более ранней утечке, которая показала 16 МБ кэш-памяти L3 для Lunar Lake, но в остальном имеет идентичные характеристики.

Возможно, диспетчер задач неправильно определил чип Lunar Lake и образец имеет 16 МБ L3, но это не точно. В ответ на комментарий, сравнивающий Lunar Lake с младшим процессором Intel N300, XZiar сказал, что этот кэш явно не на должном уровне. Это был бы странный ответ, если бы Диспетчер задач ошибся, но, похоже, автор сообщения считает, что 12 МБ кэша L3 является правильным значением.

Другая странная характеристика — это количество потоков, которых всего восемь. Предыдущие процессоры Intel с гибридной архитектурой включали технологию HyperThreading для производительных ядер, что должно обеспечить 12 потоков. Поскольку кристалл A1 вряд ли станет конечным продуктом, возможно, он просто отключен из-за каких-либо проблем или в целях тестирования. С другой стороны, ранние образцы Arrow Lake также не поддерживают Hyper-Threading. Хотя это может быть совпадением, но повышает вероятность того, что Intel может просто отказаться от многопоточности в 2024 году.