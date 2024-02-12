Однако наличие систем связи в Российских войсках можно объяснить их захватом у врага в результате боевых действий

В средствах массовой информации появились заявления о том, что российские военные начали использовать систему спутниковой связи Starlink в зоне проведения специальной военной операции. Основная претензия, видимо, исходит от представителя Главного управления разведки Украины (ГУР), заявившего о свободной продаже терминалов Starlink на территории России.

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В ответ на такое утверждение Илон Маск сделал заявление на своей странице в своей же соцсети: "В ряде ложных новостных сообщений утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не продавался прямо или косвенно в Россию".

Кроме того, в аккаунте SpaceX о системе Starlink появилось более длинное сообщение о том, что компания SpaceX никогда не продавала и не продаёт Starlink и какое-либо другое оборудование в Россию. Если российские магазины заявляют, что продают Starlink, то они обманывают своих клиентов.

В свою очередь представители Украины заявляют, что речь идет не о прямых поставках, а о продаже системы связи через третьи страны, а не из официальных источников, по так называемому параллельному импорту, который по их мнению является контрабандой.

Основным поставщиком таких систем были названы Объединенные Арабские Эмираты, однако это утверждение также было опровергнуто самой компанией SpaceX.

Заявления Илона Маска и SpaceX имеют некоторое подтверждение в виде карты доступности Starlink, на которой нет поддержки России и ОАЭ ожидают одобрения регулирующих органов», и сторонней спутниковой карты Starlink, показывающей очень мало спутников над Россией. Вполне очевидно, что любой из этих вариантов можно изменить, но наиболее вероятным вариантом обладания Россией оборудованием Starlink является его захват в результате боевых действий и его захвата у украинских вооруженных сил.