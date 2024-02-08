Модель отличается отличным внешним видом и подсветкой, но будет доступна только в Китае

Компания Zephyr скоро выпустит свою первую видеокарту с жидкостным охлаждением. Сообщается, что ускоритель относится к новой модели GeForce RTX 4080 SUPER и будет включать в себя универсальное решение для жидкостного охлаждения, разработанное компанией Valkyrie. Судя по изображению, опубликованному в соцсети, работа над этим продуктом началась пять месяцев назад.

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Компания оснастила свой двухслотовый графический ускоритель внешним радиатором с двумя 140-мм вентиляторами. Он использует вентиляторы Valkyrie RGB и подключается к графической карте через белую плетеную трубку. Сама карта выполнена в серебристой цветовой гамме и не имеет отдельного вентилятора. По данным Zephyr, температура RTX 4080 SUPER, работающая в Furmark, не превысит 52 °C, а скорость вращения вентиляторов будет поддерживаться на низком уровне 1350 об/мин, что обеспечивает отличные акустические характеристики.

Стоит отметить, что эта модель оснащена разъемом питания 12VHWPR, обращенным назад. На изображении ниже показан подключенный к нему кабель вместе со всеми необходимыми кабелями для вентиляторов и, предположительно, управления RGB. Похоже, что кабель имеет разъем под углом 90 градусов.

Подтверждено, что новая RTX 4080 SUPER скоро появится в продаже. Компания будет предоставлять дальнейшие обновления новостей в своих социальных сетях и подтверждает, что планирует выпустить эту карту после Китайского Фестиваля весны. К сожалению, никаких подробностей о ценах предоставлено не было. Также можно предположить, что видеокарта не выйдет на мировой рынок и станет эксклюзивом для домашнего рынка компании.