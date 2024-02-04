Интересно, что новинка поддерживая процессоры AMD, использует кулеры LGA1700

Похоже, что доминирование Intel на рынке MoDT (Mobile on Desktop) подходит к концу. Мощные 8-ядерные процессоры AMD теперь легко интегрируются в новые платформы Mini-ITX. Эти платформы предназначены либо для предоставления пользователям высокопроизводительных процессоров по более низкой цене по сравнению со стандартными решениями для настольных компьютеров, либо для предоставления множества функций для различных приложений, которые не являются стандартными для форм-фактора настольных компьютеров.

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Плата компании Changwang специально предназначена для NAS и систем хранения данных и вмещает до девяти дисков SATA. Однако его привлекательность состоит не только в этом.

﻿Плата, не имеющая официального коммерческого названия, может быть оснащена одним из четырёх процессоров AMD: Ryzen 7 7735HS, Ryzen 7 7840HS, Ryzen 9 7940HS и новейшим Ryzen 7 8845HS. На данный момент для покупки доступен только вариант с Ryzen 7 7840HS, с кулером или без него.

Согласно информации компании, плата по умолчанию поддерживает TDP 54 Вт, при этом пользователи имеют возможность разблокировать мощность вплоть до 65 Вт через настройки BIOS. По сути, это неплохая альтернатива настольным APU Ryzen 7 8700G, которые по умолчанию также имеют TDP 65 Вт.

По сравнению с процессорами APU Phoenix на базе AM5, платформы MoDT не допускают каких-либо вариантов обновления или замены чипа. Кроме того, системы на базе AM5 имеют память U-DIMM, которая может работать на гораздо более высоких скоростях, чем большинство платформ MoDT. В свою очередь платформа на базе процессора Ryzen 7 7840HS поддерживает до двух модулей памяти SO-DIMM со скоростью до 5600 МТ/с.

﻿Ограничения вполне очевидны, поэтому платформы MoDT часто оснащены множеством опций, которые обычно недоступны на настольных компьютерах. В случае с платформой Changwang это впечатляющий набор интерфейсных опций, включая Thunderbolt 4, USB4, четыре сетевых адаптера 2,5 Гбит и PCIe Gen4x4.

Что касается системы хранения, то плата оснащена двумя слотами M.2 2280 PCIe Gen4x4 для твердотельных накопителей, одним портом SATA 3.0 и двумя портами SFF-8643, позволяющими использовать дополнительные 8 портов SATA.

Интересно, что на плате используются кулеры Intel LGA1700, а сверху процессора расположен медный радиатор для облегчения установки кулера.

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﻿Changwang оценила свою плату на базе Ryzen 7 7840HS в 2888 юаней (около 405 долларов). Также доступен вариант в комплекте с кулером, но его цена пока не разглашается. Эта цена ставит его рядом с системой Minisforum BD7701, оснащенной процессором Ryzen 7 7745HX. Обе используют процессоры AMD Zen4, но предназначены для разных типов клиентов. Система Minisforum ориентирована на потребителей и геймеров и может похвастаться полной поддержкой PCIe Gen5x16, а предложение Changwang специально разработано для домашних серверов.