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goldas
Представлен мини-ПК GOD88 в стиле Cyberpunk с процессором Ryzen 7 8845HS
Однако стоит отметить, что это не полноценный ПК, а платформа с процессором, к которой необходимо приобретать ОЗУ и накопитель

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 Мини-ПК пока не продается, но он уже представлен на китайской розничной платформе с полными характеристиками. Cyber GOD88 может похвастаться процессором AMD Ryzen 7 8845HS, 8-ядерной и 16-поточной моделью на базе архитектуры Zen4. Благодаря тактовой частоте до 5,1 ГГц и TDP от 35 до 54 Вт он является вторым по скорости APU Hawk Point в серии мобильных чипов. Однако конкретные настройки, используемые этой системой, пока неизвестны.

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 Полные характеристики показывают, что система поддерживает двухканальную память DDR5-5600, но продается как базовое устройство без какой-либо памяти или системы хранения. Тем не менее, он поддерживает полноразмерные твердотельные накопители M.2 2280 PCIe 4x4 в своем единственном доступном слоте.

 ﻿Что касается графики, то Cyber GOD88 оснащен встроенным графическим процессором Radeon 780M на базе архитектуры RDNA3. Обладая 12 вычислительными блоками с тактовой частотой до 2,7 ГГц, ускоритель точно соответствует таковому в Ryzen 7 7840HS. Что касается возможностей подключения, то система оснащена разъемами DisplayPort 2.1, USB4 и HDMI 2.1, хотя конкретная версия разъема DP 2.1 пока не указана. Предполагается, что система поддерживает до трех экранов разрешением 4K с частотой 120 Гц одновременно.

 ﻿Крышка в стиле Cyberpunk придает соответствующую эстетику, скрывая 9-сантиметровый вентилятор с RGB-подсветкой, расположенный прямо над тонким радиатором. Кроме того, мини-ПК получил небольшой вентилятор для охлаждения модулей памяти.

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 Syber ﻿GOD88 будет доступен для предварительного заказа начиная с 5 февраля по цене 2688 юаней около 380 долларов. 

#процессоры #процессоры amd #мини-пк #radeon 780m #ryzen 7 8845hs
Источник: videocardz.com
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