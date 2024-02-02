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goldas
Ryzen 7 5700X3D поступил в продажу по цене 249 долларов
Новинка неплохо показала себя в игровых тестах, немного опережая или идя вровень с Core i5-13600KF

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 Новая модель X3D очень интересна, поскольку представляет собой более доступный вариант чипа Ryzen 7 5800X3D, который считается лучшим процессором на платформе AM4 для игр. Несмотря на то, что Ryzen 7 5700X3D имеет более низкую тактовую частоту, он сохраняет ту же конфигурацию ядер.

 Официальных обзоров данной модели нет, поскольку AMD не предоставила образцы этого процессора. Однако на китайских платформах, таких как Bilibili, уже доступны некоторые ранние тесты. Следует отдать должное этим средствам массовой информации, которые постоянно предоставляют обзоры оборудования, даже без официального одобрения AMD. Это возможно только потому, что многие из этих людей тесно сотрудничают с крупными розничными торговцами, предоставляя им ранний доступ к новым компонентам.

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 К сожалению, доступные видеоролики не дают прямого сравнения Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 7 5800X3D. Вместо этого основное внимание уделяется процессорам Core i5-12600 и Core i5-13600 по близкой цене и Core i5-13600KF по цене 285 долларов, а также Core i5-12600KF — 229 долларов.

 По этим тестам Ryzen 7 5700X3D превосходит последнего и составляет серьёзную конкуренцию Core i5-13600KF. Однако влияние технологии 3D V-Cache варьируется в зависимости от конкретной игры: в некоторых играх наблюдаются существенные улучшения, в то время как в других влияние меньше. По сути, спецификации предполагают, что производительность процессора должна быть на 7-9% ниже, чем у старшей модели Ryzen 7 5800X3D, в основном за счет снижения частоты на 400 МГц, без каких-либо других изменений.

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 ﻿AMD Ryzen 7 5700X3D теперь доступен во всех крупных розничных магазинах по рекомендуемой розничной цене. Это третий процессор Vermeer на архитектуре Zen3 с 3D V-Cache после выпуска Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 5 5600X3D. 

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Источник: videocardz.com
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