Теперь обзоры на третью модель линейки RTX 40 SUPER будут опубликованы в день выхода карты, 31 января

Компания NVIDIA решила отложить выход обзоров видеокарт RTX 4080 SUPER на один день. Это решение не связано с какими-либо проблемами с драйверами. Причиной задержки является проблема с доставкой карт RTX 4080 SUPER Founders Edition рецензентам, которые не получили свои образцы вовремя, причем некоторые получили их только в эти выходные, а многие даже сегодня.

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Стоит отметить, что этот месяц был особенно насыщен событиями, начиная с мероприятия CES 2024, за которым последовал анонс линейки RTX 40 SUPER и тестирование RTX 4070 SUPER. NVIDIA ввела несколько эмбарго в течение месяца, представляя каждую модель SUPER еженедельно.

GeForce RTX 4080 SUPER станет последней моделью, которая будет выпущена в этом месяце. Кроме того, существовали и другие интересные события, в том числе релиз AMD Radeon RX 7600 XT и представление линейки настольных APU Ryzen 8000G. Кроме того, до января действовало эмбарго на серию процессоров Intel Core 14-го поколения мощностью 65 Вт.

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По сути, это означает, что завтра не будет обзоров для так называемых карт с рекомендованной ценой (MSRP), которые представляют собой модели, оцененные в 899 долларов. Вместо этого все обзоры RTX 4080 SUPER теперь будут опубликованы в один и тот же день, и это распространится и на запуск продукта.