Точная дата и характеристики пока не сообщаются, но выход второго поколения подтвержден руководством компании

В последние годы сегмент портативных игровых консолей с невероятной скоростью набирает популярность, и многие компании анонсируют собственные игровые устройства. Не стала исключением и компания ASUS, представившая своё портативное игровое устройство ROG Ally еще в мае прошлого года, ставшее очередным конкурентом для таких игровых консолей, как Steam Deck от Valve, Nintendo Switch и Legion Go от Lenovo, а также и недавно анонсированной Claw от MSI. Сегодня же в рамках запуска ZenBook 14 OLED вице-президент ASUS Арнольд Су сообщил о том, что компания продолжит работать в данном направлении.

В интервью Techlusive представитель компании рассказал, что ASUS планирует представить преемника ROG Ally в наступившем году. Таким образом тайваньский производитель, скорее всего, выпустит модель второго поколения. По словам руководителя, компания продолжит сохранять функции Windows, уделяя при этом больше внимания играм.

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Су также сообщил, что ASUS продала от 70000 до 80000 единиц ROG Ally менее чем за год с момента его запуска. Покупатели в Индии стали первыми, кто приобрел игровую консоль, по сравнению с рынком так называемых развитых стран.

Руководитель ASUS также поделился еще одним мнением об игровых ноутбуках, которым уделяется все больше внимания. Предполагается, что ноутбуки опередят по популярности игровые настольные компьютеры не только в Индии, но и во всем мире. Конечно заядлые геймеры по-прежнему предпочитают настольные компьютеры, предлагающие максимально возможную игровую производительность, но не всем это нужно.

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Что касается характеристик консоли второго поколения, то они пока остаются загадкой. Можно лишь напомнить спецификации текущей модели ASUS ROG Ally. Портативка от ASUS может похвастаться 7-дюймовым дисплеем разрешением FullHD с частотой обновления до 120 Гц и максимальной яркостью 500 нит. За работу консоли отвечает гибридный процессор AMD Ryzen Z1 Extreme в сочетании со встроенной графикой Radeon на архитектуре RDNA 3. Кроме того, консоль получила 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и встроенный накопитель на 512 ГБ. В качестве операционной системы используется ОС Windows 11. Стоимость ASUS ROG Ally составляет от 599 долларов за модель с процессором Ryzen Z1.