Немецкий магазин сообщил, что после выхода обеих моделей было продано всего 30 карт AMD и до 300 карт Nvidia

Запуск RTX 4070 Ti SUPER был омрачён проблемным BIOS на картах компании MSI, но, похоже, желающих получить новинку это не спугнуло. Кроме того, запуск этого графического процессора NVIDIA сопровождался выходом графической карты AMD Radeon RX 7600 XT, графическим процессором совершенно другого класса, но также имеющим объем памяти 16 ГБ.

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После снятия эмбарго и RTX 4070 Ti SUPER, и RX 7600 XT быстро стали доступны для покупки в немецком розничном магазине Mindfactory. Что особенно важно, так это то, что ни один из этих ускорителей не имеет эталонного дизайна. Вместо этого обе модели основаны на индивидуальных разработках партнеров. На данный момент RTX 4070 Ti SUPER представлена 60 вариантами от разных производителей, что значительно превышает 11 моделей видеокарт на базе RX 7600 XT. Это напрямую влияет на разнообразие, предлагаемое розничными продавцами, причем, как видно у RTX 4070 Ti SUPER выбор значительно больше.

Как сообщает 3DCenter, карты AMD были проданы в количестве 30 единиц на дату запуска, что намного меньше, чем у RTX 4070 Ti SUPER, продажи которой оцениваются в 280–300 единиц. Это в 9 - 10 раз больше, но следует отметить, что карты RTX 4060 и RTX 4060 Ti продавались даже хуже, как сообщает 3DCenter:

﻿Ограниченная доступность графических процессоров Radeon и тот факт, что цены на некоторые карты даже превышали цены AMD, позволяют предположить, что розничная стоимость сыграла свою роль в медленных продажах. Хотя произошел сдвиг в цене на некоторые карты, который теперь даже ниже рекомендованной стоимости, это существенно не улучшило ситуацию.

Геймеры явно недовольны нынешним сегментом начального уровня от NVIDIA и AMD. Многие смотрят на продукцию предыдущего поколения или подержанные видеокарты. Производительность для многих, возможно, не является самым важным фактором, но соотношение цены и качества может стать решающим.

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Radeon RX 7800 XT в своё время стала отличным примером продукта, который имел успех при запуске, было продано 400 единиц. Это более чем в 13 раз превышало продажи RTX 4060 Ti 8 ГБ в день запуска. RX 7700 XT по цене всего на 50 долларов ниже вызвала в 10 раз меньший интерес у покупателей.