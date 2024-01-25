Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
В сети появился список карт GeForce RTX 4080 SUPER с рекомендованной розничной ценой
Это относится к одному из розничных магазинов Германии, в котором представлены первые шесть таких карт

реклама

 NVIDIA установила официальную цену на RTX 4080 SUPER на уровне 999 долларов, но в Европе эта цена немного выше из-за включенных в неё налогов с продаж. Для Германии NVIDIA подтвердила рекомендуемую розничную цену в 1109 евро.

реклама

 ﻿Портал Videocardz.com получил уведомление о том, что немецкий розничный продавец Notebooksbillger уже разместил несколько карт RTX 4080 SUPER с официальными ценами на своем сайте. Хотя кнопка предварительного заказа в настоящее время неактивна, ожидается, что таковой она станет на следующей неделе, как раз перед тем, как карта официально поступит в продажу.

 Положительной новостью является то, что RTX 4080 SUPER будет включать как минимум шесть моделей, с рекомендованной розничной ценой NVIDIA, и все они не будут разогнаны на заводе. Gigabyte планирует предложить две модели Windforce по этой цене, а Inno3D представит свою модель X3, не входящую в серию iChill. В настоящее время у Palit нет доступных карт по рекомендованной цене, но обе перечисленные модели являются разогнанными вариантами. Однако компания Palit подтвердила, что в разработке находятся модели без разгона. В ассортименте ZOTAC будет версия Trinity Black без разгона по рекомендованной розничной цене NVIDIA.

 ﻿Самой дорогой картой, указанной продавцом является AORUS Master, флагманская модель от Gigabyte с четырехслотовым кулером. За эту карту компания просит дополнительно 140 евро сверх рекомендованной розничной цены. Оправданы ли эти дополнительные расходы, остается неясным до тех пор, пока на следующей неделе не будут опубликованы обзоры. Стоит добавить, что обзоры этой конкретной модели планируется опубликовать в тот же день, когда официально будет выпущена RTX 4080 SUPER, то есть 31 января.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 ﻿Напомню, что RTX 4080 SUPER имеет 10240 ядер CUDA и оснащена 16 ГБ памяти стандарта GDDR6X. Особенностью карты является использование памяти со скоростью 23 Гбит/с, которая является самой высокой скоростью во всей линейке Ada Lovelace. Обновление характеристик карты RTX 4080 SUPER является самым умеренным среди всех моделей RTX 40 SUPER. Однако стоит отметить, что это единственная карта, выпущенная по более низкой цене, чем оригинальная версия.

#nvidia #видеокарты #gigabyte #видеокарты nvidia #rtx 4080 #palit #aorus #rtx 4080 super #rtx 40 super
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

MSI признала проблему с BIOS на видеокартах RTX 4070 TI SUPER
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Меркурис: Россия целенаправленно охотится и уничтожает немецкие IRIS-T
1
Россия ищет партнёров по производству беспилотников на Ближнем Востоке
4
В Минцифры поступила инициатива в виде запрета применения ИИ в рекламе для детей
2
ВС России переходят на бесшуные и оснащенные тепловизором разведывательные дроны СОМ-5
2
Китай построил огромную сеть аэродинамических труб
5
NASA потратит миллиард долларов чтобы "приземлить" МКС
2
2ГИС представила новую функцию «Избегать зоны с плохим GPS»
1
Samsung готовит небольшую революцию в мире складных смартфонов с выходом бюджетного Galaxy Z Fold 6
1
Председатель Samsung назвал серию Galaxy S24 более разочаровывающей, чем iPhone
5
Китайские власти запрещают проезд на электромобилях Tesla на всё большем количестве территорий
+
США первые в мире запускают серийное производство самолёта 6 поколения - бомбардировщика B-21 Raider
4
По мнению ученых в нашей Солнечной системе скоро может быть девять планет
+
GeForce RTX 4070 Super сравнили с Radeon RX 7800 XT
8
Новый храм, вызывающий разногласия в Индии, посетило полмиллиона человек в первый день
+
Россия расторгла договор с Великобританией и Данией о рыболовстве в Баренцевом море
5
Bitcoin ушёл ниже $40 000 – аналитики советуют не продавать и назвали причину происходящего
3
В Diablo IV стартовал третий контентный сезон
+
На Запорожье ВСУ вновь используют тактику летнего контрнаступления
+
В 2024 году продолжаются увольнения работников компаний в индустрии видеоигр
+
Энергопотребление Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 достигает 14,2 Вт
3

Популярные статьи

28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
8
FLF планирует в ходе термоядерного синтеза получить в 100 раз больше энергии, чем было затрачено
3
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
73
Подборка неплохих фильмов ужасов, где фигурируют таинственные дома
2
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
48
Крышка от процессора в новом качестве
9
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
3
B-21 Raider: "Налётчик" на Россию и Китай запущен в серийное производство
2
"Кинжал в сердце НАТО" – чем ответит Россия в случае блокады Калининградской области
6
Не коптит и не пылит — всем хорош чернобылит. Обзор игры Chernobylite
+

Сейчас обсуждают

daem0ns
17:19
молодец. хорошо похрюкал. возьми, похрумкай
28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
VL86f
17:18
1) выключить из автозагрузки центр приложений и центр обновлений. 2) настроить apt так, чтобы он не трогал драйвер.
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
fint1982
17:17
а что есть аналогичного у китайцев?
Naver News: Глава Samsung считает серию Galaxy S24 разочаровывающей
daem0ns
17:15
эй ципсошник, сходи купи новую табуретку, в этой от твоего пылающего пукана прогорела большая дырка ЗЫ сколько же у этих дебилов в башке всякого дерьма, которое им вставляли в моск последние 20 лет....
28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
Eisbrecher
17:14
Смотрел. С недавних пор конкретно в диспетчере драйверов он мне вообще ничего делать не дает - все опции недоступны. Меня, в принципе, это не особо трогает, я все равно работаю через терминал. Меня тр...
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Иван Бородин
17:14
Бред!!! Трасировка лучей у АМД уже давно на уровне! И не уступает нвидия! Так же как и FSR неуступает DLSS
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
jsth
17:13
"В результате свыше 60% домохозяйств не могут позволить себе приобретение нового автомобиля, даже более дешёвых вроде Toyota Corolla и Nissan Versa. Среди одиноких людей 82% не зарабатывают $100000 в ...
Большинство американцев не могут позволить себе купить новый автомобиль
Kutuz
17:03
Понимаешь ли, клал я на ваши антисемитские и Zапутинские высеры, всё равно у вас, задротов, на что-то большее, чем вонь в комментах, ни ума, ни яичек не хватит))
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Китя.
17:01
Чем пукать скажи когда купишь 4080 или так и будешь сидеть на GTX1070.
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
Ник Хобо
17:00
Они бы еще запланировали запрет на ввод номера карты для "пробных версий".
Власти РФ планируют обязать онлайн-сервисы предупреждать о снятии денег за подписку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем