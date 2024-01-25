Это относится к одному из розничных магазинов Германии, в котором представлены первые шесть таких карт

NVIDIA установила официальную цену на RTX 4080 SUPER на уровне 999 долларов, но в Европе эта цена немного выше из-за включенных в неё налогов с продаж. Для Германии NVIDIA подтвердила рекомендуемую розничную цену в 1109 евро.

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﻿Портал Videocardz.com получил уведомление о том, что немецкий розничный продавец Notebooksbillger уже разместил несколько карт RTX 4080 SUPER с официальными ценами на своем сайте. Хотя кнопка предварительного заказа в настоящее время неактивна, ожидается, что таковой она станет на следующей неделе, как раз перед тем, как карта официально поступит в продажу.

Положительной новостью является то, что RTX 4080 SUPER будет включать как минимум шесть моделей, с рекомендованной розничной ценой NVIDIA, и все они не будут разогнаны на заводе. Gigabyte планирует предложить две модели Windforce по этой цене, а Inno3D представит свою модель X3, не входящую в серию iChill. В настоящее время у Palit нет доступных карт по рекомендованной цене, но обе перечисленные модели являются разогнанными вариантами. Однако компания Palit подтвердила, что в разработке находятся модели без разгона. В ассортименте ZOTAC будет версия Trinity Black без разгона по рекомендованной розничной цене NVIDIA.

﻿Самой дорогой картой, указанной продавцом является AORUS Master, флагманская модель от Gigabyte с четырехслотовым кулером. За эту карту компания просит дополнительно 140 евро сверх рекомендованной розничной цены. Оправданы ли эти дополнительные расходы, остается неясным до тех пор, пока на следующей неделе не будут опубликованы обзоры. Стоит добавить, что обзоры этой конкретной модели планируется опубликовать в тот же день, когда официально будет выпущена RTX 4080 SUPER, то есть 31 января.

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﻿Напомню, что RTX 4080 SUPER имеет 10240 ядер CUDA и оснащена 16 ГБ памяти стандарта GDDR6X. Особенностью карты является использование памяти со скоростью 23 Гбит/с, которая является самой высокой скоростью во всей линейке Ada Lovelace. Обновление характеристик карты RTX 4080 SUPER является самым умеренным среди всех моделей RTX 40 SUPER. Однако стоит отметить, что это единственная карта, выпущенная по более низкой цене, чем оригинальная версия.