Одна модель получит заводской разгон, а вторая будет иметь рекомендованный тактовые частоты и более простую систему охлаждения

Выход модели Radeon RX 7600 XT назначен на 24 января и включает как минимум 11 новых дизайнов, по крайней мере два из которых относятся к линейке компании XFX.

реклама

AMD Radeon RX 7600 XT, оснащенная графическим процессором Navi 33 XT, имеет же количество ядер, что и RX 7600, а именно 2048 ядер. Хотя конфигурация графического процессора осталась неизменной, были улучшены тактовые частоты и увеличена доступная мощность, которая теперь по умолчанию достигает 190 Вт. Из-за такого более высокого энергопотребления графический ускоритель будет поставляться с двумя 8-контактными разъемами питания, что является общей особенностью всех анонсированных на данный момент карт RX 7600 XT.

XFX готовится к запуску двух моделей в течение двух дней, одна из которых была частично раскрыта AMD, но теперь представлена более подробно. Полученные дополнительные изображения подтверждают существование еще одной модели под названием SWFT 210. SWFT 210 очень похожа на RX 7600, за исключением расположения разъемов питания.

Самым значительным улучшением моделей XT является увеличение объема памяти, который теперь составляет 16 ГБ. Несмотря на увеличение, графический процессор сохраняет 128-битную шину памяти, а тактовая частота памяти также не меняется. Но RX 7600 XT рекламировалась не только как игровая карта для игры в разрешении 1080p, но и для генеративного искусственного интеллекта, где некоторые рабочие нагрузки требуют большого объема памяти.

XFX RX 7600 XT SWFT 210 предназначена для бюджетных систем и отличается конструкцией с двумя вентиляторами толщиной два слота. Эта карта не будет иметь заводской разгон и, как ожидается, будет доступна на рынке по рекомендованной AMD розничной цене в 329 долларов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В свою очередь модель RX 7600 XT QICK 309 использует более премиальный подход в системе охлаждения с тремя вентиляторами и толщиной 2,5 слота. Эта версия имеет с заводской разгон из коробки. Хотя XFX официально не раскрыла точные тактовые частоты, стоит отметить, что у RX 7600 базовая тактовая частота была на 9% выше, а тактовая частота в режиме Boost — на 4% превышала эталонную модель. Аналогичного повышения следует ожидать и от варианта RX 7600 XT.