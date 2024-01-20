Однако представитель компании утверждает, что в этом нет никакой политической подоплёки

Ранее в этом месяце появилась новость о том, что AMD удалила со своих потребительских процессоров Ryzen 7000 для настольных ПК всю маркировку, в которой упоминается, что ее чипы производятся на Тайване. Этот шаг, по большому счету, считается реакцией на требования Китайской Народной Республики.

Изменения попали в заголовки газет в Китае, и многие назвали это признаком того, что еще одна компания согласилась с настойчивым требованием КНР о маркировке чипов сделанных на Тайване, как «Сделано в Китае». Некоторые предполагали, что изменение коснется только процессоров AMD, поставляемых в Китай, тогда как остальные процессоры компании по-прежнему будут иметь маркировку «Diffused in Taiwan». Однако AMD заявляет, что это изменение применимо ко всем ее процессорам и не было мотивировано политикой.

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«В 2023 году AMD убрала страну распространения из всех новых продуктов ЦП и APU, чтобы привести в соответствие с процессом маркировки других наших продуктов», — сообщил представитель AMD, указав, что компания больше не будет маркировать какие-либо свои потребительские или корпоративные продукты страной, в которой изначально был изготовлен кремниевый кристалл. В случае всех передовых продуктов AMD кремниевые кристаллы создаются на Тайване компанией TSMC.

Как можно видеть на изображении ниже, строка «Diffused in Taiwan» теперь просто отсутствует, а остальная часть текста не сдвинута вверх, чтобы закрыть пробел. Примечательно, что AMD по-прежнему маркирует процессоры как «Сделано в Малайзии», что означает место окончательной упаковки процессорного кристалла корпус чипа.

Источники, близкие к этому вопросу, сообщают, что это решение было принято в рамках усилий AMD по лучшему согласованию методов производства существующих продуктов AMD с новыми продуктами Xilinx, которые появились в результате приобретения за 35 миллиардов долларов, завершившегося в феврале 2022 года. В частности, продукты Xilinx не имеют указания страны изготовления, и это изменение обеспечит единообразие всей линейки продуктов компании.

Стоит отметить, что удаление маркировки, конечно, не является чем-то необычным, например, на чипах Intel и других производителей часто не указывается страна-производитель.

Хотя новая стратегия маркировки чипов AMD официально не связана с политикой, нет никаких сомнений в том, что она снимает давние проблемы с маркировкой продуктов, предназначенных для Китая.

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Примечательно, что, по слухам, AMD отложила выпуск Radeon RX 7900 в Китае именно из-за упаковки, в которой Тайвань был указан в качестве страны-производителя.