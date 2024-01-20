Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
AMD удалила надпись Diffused in Taiwan со своих процессоров
Однако представитель компании утверждает, что в этом нет никакой политической подоплёки

реклама

 Ранее в этом месяце появилась новость о том, что AMD удалила со своих потребительских процессоров Ryzen 7000 для настольных ПК всю маркировку, в которой упоминается, что ее чипы производятся на Тайване. Этот шаг, по большому счету, считается реакцией на требования Китайской Народной Республики.

 Изменения попали в заголовки газет в Китае, и многие назвали это признаком того, что еще одна компания согласилась с настойчивым требованием КНР о маркировке чипов сделанных на Тайване, как «Сделано в Китае». Некоторые предполагали, что изменение коснется только процессоров AMD, поставляемых в Китай, тогда как остальные процессоры компании по-прежнему будут иметь маркировку «Diffused in Taiwan». Однако AMD заявляет, что это изменение применимо ко всем ее процессорам и не было мотивировано политикой.

реклама

 «В 2023 году AMD убрала страну распространения из всех новых продуктов ЦП и APU, чтобы привести в соответствие с процессом маркировки других наших продуктов», — сообщил представитель AMD, указав, что компания больше не будет маркировать какие-либо свои потребительские или корпоративные продукты страной, в которой изначально был изготовлен кремниевый кристалл. В случае всех передовых продуктов AMD кремниевые кристаллы создаются на Тайване компанией TSMC.

 Как можно видеть на изображении ниже, строка «Diffused in Taiwan» теперь просто отсутствует, а остальная часть текста не сдвинута вверх, чтобы закрыть пробел. Примечательно, что AMD по-прежнему маркирует процессоры как «Сделано в Малайзии», что означает место окончательной упаковки процессорного кристалла корпус чипа.

 Источники, близкие к этому вопросу, сообщают, что это решение было принято в рамках усилий AMD по лучшему согласованию методов производства существующих продуктов AMD с новыми продуктами Xilinx, которые появились в результате приобретения за 35 миллиардов долларов, завершившегося в феврале 2022 года. В частности, продукты Xilinx не имеют указания страны изготовления, и это изменение обеспечит единообразие всей линейки продуктов компании.

 Стоит отметить, что удаление маркировки, конечно, не является чем-то необычным, например, на чипах Intel и других производителей часто не указывается страна-производитель.

 Хотя новая стратегия маркировки чипов AMD официально не связана с политикой, нет никаких сомнений в том, что она снимает давние проблемы с маркировкой продуктов, предназначенных для Китая.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

 Примечательно, что, по слухам, AMD отложила выпуск Radeon RX 7900 в Китае именно из-за упаковки, в которой Тайвань был указан в качестве страны-производителя.

#amd #процессоры #китай #тайвань #процессоры amd #китай vs тайвань
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новый завод по производству грузовиков
27
ИноСМИ: ВС России проверяют возможности своих РЭБ, отключая на половине Польши GPS-сигнал
7
Мировые производители лития терпят убытки — металл не оправдал возлагаемых на него надежд
2
AMD снизила цену Radeon RX 7900 XT на $100, чтобы конкурировать с новой RTX 4070 Ti Super
14
Физики изучили самую далёкую галактику во Вселенной и обнаружили чёрную дыру невозможной массы
8
Завершаются лётные испытания дрона-камикадзе Ястреб, способного заменить собой БПЛА Герань-2
1
В ГУР МО Украины признали, что Россия за год значительно усовершенствовала свои крылатые ракеты
1
Sharp показала новый тип экранов без подсветки
+
Два лунных модуля готовятся к посадке
2
Норвежская статистика показывает, что у электромобилей заметно меньше проблем с началом движения зимой
8
Galax GeForce RTX 4070 SUPER HOF OC Lab станет самой быстрой видеокартой этой модели
1
Съёмки кинофильма «Гладиатор 2» завершились
+
Reuters: Запад хотел бы конфисковать замороженные активы России на $300 миллиардов, но не знает как
+
На ТВ отменили премьеру телесериала «Слово пацана»
7
ВС РФ впервые использовали для удара редкую 4-тонную ракету П-35 - украинские СМИ
4
Бразилия побила рекорд по продажам агропромышленного экспорта
+
Иностранные эксперты назвали стоимость лётного часа для некоторых типов западных боевых самолётов
2
Украина получит дюжину танков Leopard 2, но поставка состоится только летом
+
Опубликовано самое четкое изображение черной дыры в истории
+
Белая версия мощного вентилятора Arctic P12 Max получила другой подшипник
4

Популярные статьи

Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
51
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
14
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
5
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
57
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
50
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
20
Что известно о возможном применении ВС РФ гигантской сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М44
+
Небольшой обзор фильмов ужасов, где действие происходит на корабле
+
Синергия Xbox series S и Diablo IV
2

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
08:49
Наивные союзники уже скупили хренову тучу F35, а их производство перевалило за тыщу, тогда как не наивные не союзники тов. индусы накакали на весь танко-воздушный-подводный флот от уважаемого Рособор...
Иностранные эксперты назвали стоимость лётного часа для некоторых типов западных боевых самолётов
Nebir
08:44
Как и 7... Райзен 🤣
16 ГБ оперативной памяти и процессоры Ryzen 8000 - минимум который потребуется для ПК будущего
Слав Webster
08:33
>> Европу и Америку в данном вопросе, которые разработали термоядерные батареи Автору - нобелевскую премию. За разработку «термоядерных» батареек :) PS/2: в какой шлак бреда превратился сайт в пого...
Представлена первая ядерная батарея для мобильных устройств со временем работы 50 лет
Nebir
08:26
На Авито 25 к ,14600 к
AMD Ryzen 7 7800X3D остается бестселлером 10-й месяц подряд
Фёдор Сумкин
08:21
Срок жизни rtx 4080 подошёл к концу. Всё. Устарела. То ли моя gtx580 живее всех живых.
Доступность серии GeForce 40 Super на старте продаж может быть не такой уж хорошей
Anakeen
08:20
"Да и не очень приятно осознавать, что в системе есть вирус от Canonical под названием snapd, который делает что пожелает в системе абсолютно не предупреждая об этом пользователя." Вот со статьями Чу...
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Anakeen
08:18
"Но что если прямо в процессе обновления исчезнет электричество в розетке и сломается какой-нибудь терминал? Или чего посерьёзнее..." Хорошо, что с окнами такого не случается, потому как сам Билл Гей...
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Berpilot
08:13
Спасибо. Про в/карту не спрашиваю, т.к. она стоит, как весь комп:)). Воткну пока старую. И даже не спрашивайте какую..:))
Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
HyperVG
08:13
Просто надеюсь, что 12 будет не хуже... А то ведь MS могут учудить) На допиливание висты до идеала у них ушло около 2 лет, а вот на 11-й я и спустя 3 с лишним года после ее выхода недоработки вижу, да...
Французский политик призвал Париж выйти из НАТО на фоне «ускорения гонки к Третьей мировой войне»
Trydognite
08:13
Играл первую часть, но не прошёл до конца, надоело с крысами сражаться
Обзор игры A Plague Tale: Requiem - чума на оба ваших дома
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем