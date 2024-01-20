На данный момент представлено две модели в линейке, различающиеся внешним видом и тактовыми частотами

Грядущая Radeon RX 7600 XT от AMD готова заменить обычную Radeon RX 7600 как одну из лучших доступных видеокарт. Компания ASRock не осталась в стороне и представила Radeon RX 7600 XT Steel Legend и Radeon RX 7600 XT Challenger на базе чипа Navi 33, оснащенными 16 ГБ памяти GDDR6.

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Radeon RX 7600 XT Steel Legend имеет длину 304 мм и конструкцию толщиной 2,6 слота с системой охлаждения с тремя вентиляторами. Видеокарта имеет белый кожух, металлическую заднюю панель в стиле арктического камуфляжа и RGB-подсветку, которая соответствует экосистеме ASRock Polychrome Sync. Для Radeon RX 7600 XT Steel Legend компания использует высококачественные компоненты и силовые дроссели на 90 А. Огромное никелированное медное основание обеспечивает охлаждение кристалла Navi 33 и окружающих модулей памяти GDDR6, а толстые тепловые трубки передают тепло большому радиатору с обильным оребрением.

Тактовая частота в игровом режиме и ускорении для Radeon RX 7600 XT Steel Legend составляет 2539 МГц и 2810 МГц соответственно. Частоты всего на 3% выше, чем эталонные характеристики Radeon RX 7600 XT, так что это не существенный заводской разгон.

Radeon RX 7600 XT Steel Legend оснащается двумя 8-контактными разъемами питания PCIe, и ASRock рекомендует использовать блок питания мощностью 650 Вт. Видеокарта подключается к дисплеям с помощью трех выходов DisplayPort 2.1 и одного порта HDMI 2.1.

Модель Radeon RX 7600 XT Challenger размером всего 267 мм имеет более строгий вид с полностью черным корпусом и белыми полосами. Подсветка на карте также присутствует, но она ограничена только четырьмя синими светодиодными индикаторами. Несмотря на визуальную разницу с Radeon RX 7600 XT Steel Legend, Radeon RX 7600 XT Challenger имеет схожие компоненты, такие как медная печатная плата в две унции, силовые дроссели на 90 А и громоздкий радиатор.

Radeon RX 7600 XT Challenger имеет игровую частоту 2516 МГц, но может повышать ее до 2799 МГц. Это немного медленнее, чем Radeon RX 7600 XT Steel Legend. Поэтому для неё требуется так же два 8-контактных разъема питания PCIe и такая же рекомендация по блоку питания мощностью 650 Вт. Выходы включают три выхода DisplayPort 2.1 и один порт HDMI 2.1.

Radeon RX 7600 XT поступит в продажу 24 января по рекомендованной цене 329 долларов. ASRock пока не раскрыла цены на свои Radeon RX 7600 XT Steel Legend и Radeon RX 7600 XT Challenger. Первая скорее всего будет стоить немного больше эталонной модели, а вторая может получить рекомендованную AMD стоимость в 329 долларов.

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Что касается конкурентов, то Radeon RX 7600 XT будет соперничать с GeForce RTX 4060 от Nvidia (299 долларов) и Arc A770 от Intel (329 долларов). AMD не будет выпускать модель Radeon RX 7600 XT MBA (Made by AMD), поэтому в продаже будут только кастомные версии от партнеров компании, таких как Acer, ASRock, Asus, Gigabyte, PowerColor, Sapphire и XFX.