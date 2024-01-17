К сожалению её карты продаются только на территории Китая, хотя видеокарты данного производителя представляют собой весьма интересные модели, которые могли бы привлечь покупателей и из других регионов мира

Китайская компания Yeston подтвердила, что планирует обновить текущие модели RTX 40 Sakura до вариантов SUPER. Как и ожидалось, визуальных изменений в версиях SUPER не предвидится.

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Yeston предлагает две модели Sakura: RTX 4070(Ti) SUPER использует старую конструкцию, первоначально представленную ещё в моделях RTX 30. Этот дизайн может похвастаться цветовой гаммой белого, фиолетового и синего цветов, украшенной графическим орнаментом в стиле сакуры. Примечательно, что обе эти обновленные карты будут иметь белую печатную плату, делая их первыми картами SUPER, в которых реализована эта особенность.

Компания также представит модель RTX 4080 SUPER, которая, насколько известно, станет самой дорогой моделью Sakura от Yeston на момент ее выпуска. Единственная RTX 4090 в ассортименте компании относится к версии Deluxe.

Для геймеров, желающим получить исключительный и уникальный дизайн графической карты, но которых не особо привлекает тема аниме серия GALAX RTX 4070 Ti/4070 SUPER EX Gamer может оказаться более подходящим выбором. Среди доступных вариантов EX Gamer Pink выделяется одним из трех цветовых вариантов. Эти графические карты имеют редко встречающуюся розовую цветовую гамму, сохраняя при этом черный дизайн печатной платы.

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Официальный запуск RTX 4070 SUPER состоится сегодня, а первые обзоры уже доступны в сети. Стоит отметить, что модели Yeston, без сомнения, не получат рекомендованную розничную цену NVIDIA, а это означает, что их обзоры будут доступны только завтра.