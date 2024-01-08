Новая карта AMD получит то же количество ядер, что и RX 7600, и поступит в продажу 24 января по цене 329 долларов

Сегодня компания NVIDIA опубликовала официальные спецификации видеокарт серии RTX 40 SUPER, но конкуренту в лице AMD тоже есть что предложить. Компания представила первые официальные спецификации Radeon RX 7600 XT, новейшего игрового ускорителя среднего уровня для настольных ПК. Новинка получила рекомендованную стоимость 329 долларов, которая на 60 долларов превышает у оригинальной модели RX 7600, поступившую в продажу несколько месяцев назад. Старшая модель в линейке получила в два раза больше памяти, но её характеристики, включая 128-битную шину и скорость18 Гбит/с, сохранились, таким образом пропускная способность новинки осталась неизменной.

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Основой видеокарты RX 7600 XT является графический процессор Navi 33, а не предполагаемый ранее Navi 32. Таким образом новинка получила всего 2048 потоковых процессоров в составе 32 вычислительных блоках. Разница между моделями в основном заключается в тактовой частоте, которая выросла с 2,25 и 2,66 ГГц у RX 7600 до 2,47 и 2,76 ГГц у RX 7600 XT в игровом режиме и при ускорении соответственно.

Также стоит сказать, что увеличение объема памяти сказалось на энергопотреблении RX 7600 XT, которое выросло со 165 до 190 Вт. Таким образом новинке будет по-прежнему хватать одного 8-контактного разъема питания, хотя на рекламном плакате AMD изображена видеокарта с двумя разъемами питания. Возможно это сделано для обеспечения возможности разгона RX 7600 XT. Что касается портов графического ускорителя, то AMD подтверждает наличие исключительно разъемов DisplayPort 2.1, в то время как модель RX 7600 может использовать также версию 1.4a.

Предполагается, что RX 7600 XT с 16 ГБ памяти покажет более высокие показатели производительности при игре с разрешением 1080p и 1440p на максимальных настройках графики с трассировкой лучей. При сравнении с конкурентами компания AMD использует RTX 2060 и RTX 4060 от Nvidia при использовании FSR2/3 или DLSS 2/3.

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AMD также подтвердила информацию о выходе Radeon RX 7600 XT 24 января. Стоить новинка будет 329 долларов, что на то 30 долларов больше, чем самая дешевая модель GeForce RTX 4060, но на 55 долларов дешевле, чем RTX 4060 Ti 8 ГБ.