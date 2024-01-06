Старшая модель оценивается в 999 долларов, в то время как RTX 4070 SUPER будет стоить 599 долларов

Надежный инсайдер MEGAsizeGPU раскрыл ожидаемую многими информацию о ценах на предстоящую серию GeForce RTX 40 SUPER. Учитывая высокую точность информации от этого источника информации в прошлом, ее можно считать заслуживающей доверия. Стоит отметить, что раскрытые цены также совпадают с данными, предоставленными Moores Law is Dead.

Согласно сообщению MEGAsizeGPU, ожидается, что цена RTX 4080 SUPER будет составлять 999 долларов, что на 200 долларов меньше, чем у оригинальной RTX 4080, когда она была первоначально выпущена более года назад. Эта конкретная модель демонстрирует наиболее значительную корректировку цен в линейке SUPER, несмотря на сравнительно скромные улучшения характеристик.

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Между тем, по слухам, цена RTX 4070 Ti SUPER будет составлять 799 долларов, что соответствует точной рекомендованной розничной цене оригинальной модели, на момент ее запуска год назад. Кроме того, RTX 4070 SUPER планируется заменить RTX 4070 по цене 599 долларов, что предполагает предстоящее снижение цены на последнюю.

Если предыдущие предположения подтвердятся, ожидается, что и RTX 4080 SUPER, и RTX 4070Ti SUPER заменят существующие модели, а RTX 4070 SUPER, как ожидается, будет сосуществовать с текущей моделью на рынке. NVIDIA не намерена официально снижать цены на существующие модели, по крайней мере официально, а собирается выпускать новые видеокарты с той же производительностью, но по более низкой цене, утверждает источник информации.

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Верна ли новая информация, мы должны узнать совсем скоро, поскольку NVIDIA должна официально анонсировать серию RTX 40 SUPER всего через 2 дня, а запуск первой карты в продажу намечен на 17 января.