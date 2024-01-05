Новая компания сосредоточится на работе в области корпоративного применения ИИ

Intel, мировой технологический лидер, всё активнее принимает участие в сфере искусственного интеллекта (ИИ), основав новую независимую компанию Articul8 AI, занимающуюся развитием генеративного ИИ. В сотрудничестве с DigitalBridge Group, управляющей активами, ориентированными на цифровые технологии, и несколькими известными инвесторами Intel намерена совершить революцию в секторе корпоративного искусственного интеллекта.

Хотя финансовые тонкости сделки остаются нераскрытыми, создание Articul8 сигнализирует о стратегическом шаге Intel по консолидации своего внимания на разработке программного обеспечения для искусственного интеллекта. Предприятие, созданное в результате плодотворного двухлетнего исследовательского сотрудничества с Boston Consulting Group (BCG), может похвастаться генеративной системой искусственного интеллекта, способной обрабатывать текст и изображения, разработанной с использованием мощного суперкомпьютера Intel и сочетания технологий с открытым исходным кодом и запатентованных технологий.

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Articul8 занимает стратегическое положение для решения проблем безопасного и экономичного перехода генеративного искусственного интеллекта от проверки концепции к производству. Арун Субраманьян, бывший вице-президент Intel с богатым опытом работы в центрах обработки данных и области искусственного интеллекта, становится генеральным директором Articul8, подчеркивая стремление компании преодолевать препятствия в быстро развивающейся сфере искусственного интеллекта.

Генеративная система искусственного интеллекта, готовая к развертыванию, предназначена для удовлетворения разнообразных потребностей корпоративных клиентов в таких секторах, как финансовые услуги, аэрокосмическая промышленность, производство полупроводников и телекоммуникаций. Платформа, работающая в центрах обработки данных BCG, уделяет приоритетное внимание конфиденциальности и безопасности, предлагая решение проблем, возникающих у потенциальных клиентов, не желающих доверять свои данные крупным компаниям, занимающимся облачными вычислениями.

Стратегический подход Intel предполагает привлечение внешнего капитала и планам возможного IPO своего подразделения. Известными инвесторами Articul8 являются такие компании, как DigitalBridge Group, Fin Capital, Mindset Ventures, Communitas Capital, GiantLeap Capital, GS Futures и Zain Group.

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Несмотря на весьма амбициозные цели, Articul8 сталкивается с проблемами, связанными с этическими соображениями, прозрачностью и подотчетностью. Однако благодаря огромным ресурсам Intel, опытному руководству и надежной генерирующей системе искусственного интеллекта, готовой к развертыванию, Articul8 готова оказать значительное влияние в сфере корпоративного искусственного интеллекта, конкурируя с такими отраслевыми гигантами, как Nvidia, OpenAI, Google, Stability AI и Anthropic.