Анонс нового для MSI устройства состоится на выставке CES 2024

Сегодня компания MSI в одной из запрещенных на территории России социальных сетей опубликовала запись с намеком на готовящуюся к анонсу портативную игровую консоль на выставке электроники CES 2024. Представленное изображение не раскрывает каких-либо подробностей кроме наличия двух стиков с круговой RGB подсветкой в их основании и одной классической крестовиной. Портативная консоль получила логотип True Gaming и станет очередным гаджетом в линейке игровых устройств компании MSI.

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На задней панели устройства можно увидеть крупный фирменный логотип в виде щита с драконом, который используется для маркировки игровой продукции MSI, а также многочисленный вентиляционные отверстия.

Никакой конкретной информации о технических характеристиках пока нет. Можно лишь предположить, что новое портативное игровое устройство будет основано на гибридном процессоре Ryzen Z1 на базе процессорной архитектуры AMD Zen4 и графической архитектуры RDNA3, либо на мобильном процессоре компании Intel последнего поколения Core Ultra 100 Meteor Lake.

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Таким образом новая игровая консоль от MSI может составить достойную конкуренцию уже выпускающимся устройствам, такими как Lenovo Legion GO и ASUS ROG Ally, которые используют гибридный процессор Ryzen Z1 Extreme. Усиление конкуренции должно положительно сказаться на конечном пользователе, так как может привести к общему снижению стоимости такого рода устройств.