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Сегодня компания MSI в одной из запрещенных на территории России социальных сетей опубликовала запись с намеком на готовящуюся к анонсу портативную игровую консоль на выставке электроники CES 2024. Представленное изображение не раскрывает каких-либо подробностей кроме наличия двух стиков с круговой RGB подсветкой в их основании и одной классической крестовиной. Портативная консоль получила логотип True Gaming и станет очередным гаджетом в линейке игровых устройств компании MSI.
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На задней панели устройства можно увидеть крупный фирменный логотип в виде щита с драконом, который используется для маркировки игровой продукции MSI, а также многочисленный вентиляционные отверстия.
Никакой конкретной информации о технических характеристиках пока нет. Можно лишь предположить, что новое портативное игровое устройство будет основано на гибридном процессоре Ryzen Z1 на базе процессорной архитектуры AMD Zen4 и графической архитектуры RDNA3, либо на мобильном процессоре компании Intel последнего поколения Core Ultra 100 Meteor Lake.
Таким образом новая игровая консоль от MSI может составить достойную конкуренцию уже выпускающимся устройствам, такими как Lenovo Legion GO и ASUS ROG Ally, которые используют гибридный процессор Ryzen Z1 Extreme. Усиление конкуренции должно положительно сказаться на конечном пользователе, так как может привести к общему снижению стоимости такого рода устройств.