Об этом свидетельствуют независимые тесты, проведенные обозревателем Дэвидом Хуангом при сравнении Intel Core Ultra 7 155H и Core i7-13700H

Мобильный процессор Intel Core Ultra Meteor Lake, возможно, является самым эффективным в компании, но он не может похвастаться высокими показателями производительности по сравнению с мобильными процессорами Core 13-го поколения Raptor Lake. Это происходит не только потому, что у него меньше общее количество ядер ЦП среди моделей в H-сегменте, но и потому, что его ядра производительности (P-ядра) фактически демонстрируют снижение IPC между поколениями. Дэвид Хуанг в своем блоге тестирует современные мобильные устройства и обнаружил такое несоответствие между поколениями с помощью серии однопоточных тестов. Обозреватель провел сравнение производительности процессоров Intel Core Ultra 7 155H и Core i7-13700H «Raptor Lake» на SPECint 2017 с AMD Ryzen 7 7840HS, AMD Ryzen 7 7840H «Phoenix, Zen 4» и чипами Apple M3 Pro и M2 Pro.

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В ходе его тестирования выяснилось, что новый Intel Core Ultra 7 155H оказался примерно таким же по производительности, как процессоры AMD Ryzen 7 7840U и AMD Ryzen 7 7840HS на базе архитектуры Zen 4, которые в свою очередь отставали от Core i7-13700H. Лидерами в однопоточной производительности оказались процессоры Apple M2 Pro и M3 Pro. Чтобы определить IPC, Хуанг протестировал все процессоры только с одним активным ядром и их тактовой частотой по умолчанию, а также разделил результаты SPECint 2017 на среднюю тактовую частоту работающего ядра, зарегистрированную в ходе теста. Здесь стоит отметить, что в ноутбуке с чипом Core i7-13000H использовалась двухканальная (4 подканала) память DDR5, а в ноутбуке с Core Ultra 7 155H использовалась память LPDDR5, однако Хуанг отмечает, что это не должно существенным образом повлиять на его вывод о том, что регресс IPC между поколениями Raptor Lake и Meteor Lake.