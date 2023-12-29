Кроме того в списке её моделей на сайте ЕЭК появилась видеокарта RTX 3050 6 ГБ

Компания Gigabyte собирается опередить MSI по количеству готовящихся к выпуску видеокарт линейки RTX 40 SUPER, как указано в новой документации EEC, почти в три раза. На данный момент тайваньский производитель собирается выпустить 12 моделей GeForce RTX 4070 SUPER, 11 карт GeForce RTX 4070 Ti SUPER, а также десять версий GeForce RTX 4080 SUPER, в число которых входят как модели с разгоном, так и с эталонными частотами.

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Заявка Gigabyte в Евразийскую Экономическую комиссию подтверждает характеристики памяти каждой их моделей. Две старшие версии, а именно RTX 4080 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER получат 16 ГБ памяти, а младшая обновляемая модель RTX 4070 SUPER сможет похвастаться только 12 ГБ, что соответствует появившейся ранее в сети информации.

Gigabyte представит модели линейки AORUS Master для видеокарт RTX 4080 SUPER и 4070 Ti SUPER и AORUS Elite для младшей RTX 4070 SUPER. Также в заявке будет представлена модель линейки EAGLE ICE. Предположительно, в данной линейке будет выпущена карта белого цвета, дополняющая серию AERO, которая представлена только в белом цвете. Дизайн EAGLE ICE предназначен для всех моделей RTX 40 SUPER, а также для некоторых моделей RTX 4060 Ti/4060, согласно опубликованному списку.

Заявка в ЕЭК кроме того подтверждает другие слухи, в том числе о запланированном выходе обновленной модели GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти. Ожидается, что данная версия видеокарты заменит таковую с 8 ГБ в первом квартале наступающего года. Хотя точную дату выхода источники информации не раскрывают, упоминание её вместе с картами RTX 40 SUPER, свидетельствует о запланированном выпуске или, по крайней мере, анонсе в аналогичные сроки. Первоначальные слухи говорили, что это может случиться уже в феврале 2024 года.

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Что касается видеокарт RTX 40 SUPER, то их выход должен состояться в январе. Первой должна появиться в продаже модель RTX 4070 SUPER 17 января, а затем с интервалом в неделю выйдет другие два представителя линейки RTX 40 SUPER.