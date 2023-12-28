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AMD Radeon RX 7600 XT выходит в продажу 24 января
Сообщается, что AMD не будет выпускать эталонную модель, и все карты будут производиться партнерами компании

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 Вчера в сети появилась информация о том, что к выходу готовится видеокарта Radeon RX 7600 XT, и сегодня эту информацию подтверждает Benchlife. Согласно данным источников Benchlife, карта должна увидеть свет на неделе, начинающейся с 22 января, а согласно информации портала Videocardz.com, конкретной датой выхода станет 24 января, что совпадает с данными, предоставленными Benchlife.

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 Интересно, что AMD не будет представлять эталонную модель с так называемым дизайном MBA (сделано AMD). Вместо этого RX 7600 XT будет отдана на откуп партнерам компании, которые представят собственные кастомные варианты видеокарты. Этот шаг будет с воодушевлением встречен партнерами, так как обычно компания AMD отдает предпочтение своим эталонным разработкам во время предыдущих запусков. Это также означает, что обозреватели будут тестировать исключительно нестандартные конструкции, отличные от RX 7600, которая получила эталонный дизайн и использовалась в первую очередь для тестирования.

 Таким образом модель RX 7600 XT планируется запустить спустя более чем семь месяцев после оригинального варианта. Причина, по которой компания решила сделать такой временной разрыв между родственными моделями, остается неясной, особенно учитывая популярность сегмента стоимостью менее 300 долларов. Однако рынок в данном ценовом сегменте на текущий момент является очень конкурентным, что может стать проблемой для внедрения новых моделей. Это особенно актуально при наличии большого количества моделей AMD предыдущего поколения на архитектуре RDNA2 и NVIDIA на архитектуре Ampere последнего поколения.

 Утечка информации за сентябрь предполагает, что RX 7600 XT может выйти в двух вариантах. Младшая версия получит 10 ГБ памяти, а старшая - 12 ГБ памяти. Какую модель выпустит AMD, или планируются ли обе версии, остается неясным. Стоит отметить, что AMD не может увеличить количество ядер графического процессора Navi 33 сверх имеющегося у него предела в 2048 ядер, который является конфигурацией, используемой RX 7600.

 Вполне возможно, что для RX 7600 XT AMD может использовать GPU Navi 32 с уменьшенным количеством ядер. Это может объяснить задержку выпуска карты, поскольку AMD готовит запас чипов с частично отключенными вычислительными блоками после сентябрьского запуска моделей RX 7800XT/7700XT, которые используют GPU Navi 32.

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 Стоит также отметить, что источники Benchlife сообщают об отсутствии на данный момент планов у AMD по выпуску карт Radeon RX 7800/7700, вопреки их появлению в базе данных Евразийской Экономической комиссии.

#amd #видеокарты #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rx 7600 #rx 7600 xt
Источник: videocardz.com
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