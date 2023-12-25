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Смартфон Huawei Nova 12 Pro получит чипсет Kirin 8000
Об этом стало известно благодаря утечки изображения со скриншотом характеристик грядущего мобильного телефона

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 Похоже, что компания Huawei действительно расширяет ассортимент своих чипсетов. В начале этого месяца китайский бренд выпустил ноутбук Qingyun L540. Он дебютировал с новым чипсетом Kirin 9006C, который доказал, что портфолио компании не будет ограничиваться только моделью Kirin 9000S. Теперь в сети появилась информация о другом чипсете Kirin.

 Чипсет под названием Kirin 8000 был замечен в составе готовящегося к выпуску смартфона Huawei под названием Nova 12 Pro. Как видно на изображении характеристик устройства ниже, смартфон оснащен дисплеем с разрешением 2776 x 1224 пикселей. Это говорит о том, что новая однокристальная система будет довольно производительным чипсетом среднего уровня.

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 Однако остальная информация, касающаяся чипсета Huawei Kirin 8000 на данный момент остаётся неизвестной. На опубликованном изображении со спецификациями смартфона также не указан точная конфигурация кластеров ядер чипсета. Кроме того, на данный момент мы не знаем с использованием какого техпроцесса был изготовлен чипсет: по 7-нм или 5-нм техпроцессу.

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 Но, учитывая, что недавно выпущенный процессор Kirin 9006C имеет 5-нм чипсет, Kirin 8000 также может быть создан по тому же процессу. Даже если это так, не стоит ожидать, что чипсет будет быстрее конкурентов. Тем не менее это определенно сыграет положительную роль в плане снижения зависимости не только Huawei, но и других производителей электроники Китая от ограничений, наложенных правительством США.

#huawei #kirin 9000s #kirin 9006c #huawei nova 12 pro #kirin 800 #nova 12 pro
Источник: notebookcheck.net
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