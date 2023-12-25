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Nubia выпустила игровой монитор Red Magic 5088 Zone 4K
Мини-светодиодный игровой монитор Nubia Red Magic 5088 Zone 4K поступил в продажу в Китае по цене 5499 юаней (770 долларов)

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 Nubia недавно представила светодиодный игровой монитор Red Magic серии GM001 5088 Zone Mini, который теперь поступил в предварительную продажу. Монитор теперь доступен для покупки на JD.com за 5499 юаней (770 долларов).

 Игровой монитор оснащен 27-дюймовой панелью AUO 7.0 Fast IPS, известной своей скоростью и четкостью. Он включает в себя 5088 ламп и мини-светодиодное зонирование для точного управления освещением. Отличительной особенностью является поддержка разрешения 4K с высокой частотой обновления 160 Гц, что делает его подходящим для динамичных игр и контента высокой четкости. Кроме того, монитор поддерживает 10-битный цвет, обеспечивая широкий цветовой спектр для передачи ярких и точных цветов.

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 Что касается контрастности и отклика, то новинка от Red Magic предлагает коэффициент динамической контрастности 1 миллион к 1 и сверхбыстрое время отклика всего в 1 мс. Монитор прошел сертификацию HDR 1400, что обеспечивает высочайшие уровни яркости и контрастности. Монитор совместим как с технологией FreeSync, так и с G-Sync, обеспечивая плавную игру без разрывов изображения.

 Red Magic GM001S 5088 Zone также отличается точностью цветопередачи, охватывая 99% цветовой гаммы sRGB, DCI-P3 и Adobe RGB. Он проходит профессиональную калибровку цвета с ΔE<1, что обеспечивает точную цветопередачу. Кроме того, монитор предлагает тройные функции защиты глаз, включая адаптивную яркость в зависимости от окружающего освещения и различные режимы отображения, позволяющие снизить нагрузку на глаза и улучшить общее впечатление от просмотра контента.

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 Монитор является не только производительным, но также обладает эстетикой и функциональностью. Red Magic GM001S 5088 Zone имеет RGB подсветку в виде треугольника со скошенными углами и регулируемую вращающуюся подставку для улучшения визуального восприятия. Варианты подключения также отличаются разнообразием и включают порт HDMI 2.1, DP и интерфейс Type-C мощностью 90 Вт, поддерживающий обратную зарядку и передачу видео.

#мониторы #nubia #игровые мониторы #red magic #мониторы nubia
Источник: gizmochina.com
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