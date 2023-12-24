По мнению компании это поможет избежать повреждения кабеля при его изгибе во время подключения к видеокарте

Проблемы с кабелем с разъемом 12VHPWR продолжаются. Компания CableMod недавно отозвала всю свою линейку продуктов с угловыми кабелями из-за потенциального повреждения графического процессора и вреда для пользователя. Соединительный кабель был обновлен до новейшего стандарта 12 В-2x6 (CEM5.1), но, несмотря на это, по-прежнему требуются некоторые меры предосторожности для предотвращения потенциального повреждения.

В недавнем рекомендательном руководстве Seasonic опубликовала заявление, объясняющее пользователям, как использовать и устанавливать кабели с разъемами 12VHPWR и 12V-2x6 на графические карты. GeForce RTX 4060 Ti является последней картой, использующей новый разъем, в то время как RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 4060 выпускаются как с 8-контактным разъемом, так и с печально известным 12VHPWR. Позже эти карты были обновлены до нового разъема 12V-2x6, который устраняет большинство проблем, возникших в ранних моделях 12VHPWR, особенно на многих графических картах RTX 4090, поскольку в них использовались самые ранние спецификации стандарта.

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Почти все проблемы с возгоранием и плавлением до сих пор были связаны с графической картой RTX 4090, поскольку она имеет самую высокую номинальную мощность среди графических процессоров семейства RTX 40. Эти карты массивны и в большинстве случаев корпуса компьютеров не имеют достаточного пространства для оптимальной прокладки кабеля. В отличие от старых 8-контактных разъемов, новые кабели 12VHPWR/12V-2x6 также должны иметь пространство в 35 мм до какого-либо изгиба при прокладке кабеля. Это означает, что боковые панели в большинстве случаев будут мешать нормальному размещению разъема.

Seasonic рекомендует использовать такой же зазор в 35 мм, а также предлагает, чтобы любой изгиб, превышающий 35 мм, производился с использованием стороннего источника тепла, например фена. Участок кабеля, который необходимо согнуть, должен сначала нагреться, а затем пользователь осторожно может согнуть его перед установкой.

С видеодемонстрацией использования фена для сгибания кабеля 12VHPWR можно ознакомиться в ролике ниже, опубликованном TecLab:

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Конечно, проблемы с кабелями 12VHPWR будут возникать и дальше, поскольку многие игроки купили видеокарту GeForce RTX 4090. Некоторые пользователи могли сами наблюдать, как их разъемы плавились через несколько месяцев и даже год после подключения, и никто не может гарантировать появление проблем при последующей эксплуатации. Поэтому игрокам рекомендуется периодически проверять кабель и разъем на правильность подключения.