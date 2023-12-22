Такую информацию сообщает портал Board Channels, ссылаясь на свои источники

Сроки выпуска серии процессоров Intel Core Ultra 200 под кодовым названием Arrow Lake для настольных персональных компьютеров пока являются загадкой. Процессоры Intel 14-ого поколения Raptor Lake Refresh в свою очередь являются лишь незначительным обновлением процессоров 13-го поколения, и представляют собой лишь временное решение до выхода действительно новых процессоров после отмены настольных чипов Meteor Lake-S. Однако судя по последним слухам, ждать процессоры Arrow Lake остается менее года, так как согласно информации Board Channels, они должны появиться ориентировочно в третьем квартале 2024 года.

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По данным Board Channels, и компания Intel, и AMD планируют представить свои новые процессоры примерно в одно и то же время. Однако обновление чипов от AMD будет менее масштабным, так как новая для компании платформа AM5 дебютировала ещё в 2022 году. Согласно вчерашним новостям эта платформа будет использоваться и поддерживаться компанией как минимум до 2025 года. Из этого следует, что грядущие чипсеты серии AMD 800 будут совместимы с разъемом AM5, а значит и существующими и будущими процессорами на архитектуре Zen5 для данного сокета.

Что касается компании Intel то у неё изменения будут значительно масштабнее. Компания перейдет с существующего сокета LGA-1700 на новый LGA-1851. Особенностью этой платформы станет отказ от поддержки памяти стандарта DDR4 и улучшенная совместимость с интерфейсом PCIe Gen5.

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По словам Board Channels, производители материнских плат продолжат выпускать материнские платы AMD 700-й серии. Таким образом, пользователям не будет нужды переходить на новые материнки AMD, и компании потребуются серьёзные причины, чтобы заставить пользователей сменить материнскую плату. Такими изменениями может стать поддержка более скоростных модулей памяти, обновленный функционал или возможности разгона.