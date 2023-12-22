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Материнские платы AMD 700 и Intel 800 могут выйти в третьем квартале 2024 года
Такую информацию сообщает портал Board Channels, ссылаясь на свои источники

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 Сроки выпуска серии процессоров Intel Core Ultra 200 под кодовым названием Arrow Lake для настольных персональных компьютеров пока являются загадкой. Процессоры Intel 14-ого поколения Raptor Lake Refresh в свою очередь являются лишь незначительным обновлением процессоров 13-го поколения, и представляют собой лишь временное решение до выхода действительно новых процессоров после отмены настольных чипов Meteor Lake-S. Однако судя по последним слухам, ждать процессоры Arrow Lake остается менее года, так как согласно информации Board Channels, они должны появиться ориентировочно в третьем квартале 2024 года.

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 По данным Board Channels, и компания Intel, и AMD планируют представить свои новые процессоры примерно в одно и то же время. Однако обновление чипов от AMD будет менее масштабным, так как новая для компании платформа AM5 дебютировала ещё в 2022 году. Согласно вчерашним новостям эта платформа будет использоваться и поддерживаться компанией как минимум до 2025 года. Из этого следует, что грядущие чипсеты серии AMD 800 будут совместимы с разъемом AM5, а значит и существующими и будущими процессорами на архитектуре Zen5 для данного сокета.

 Что касается компании Intel то у неё изменения будут значительно масштабнее. Компания перейдет с существующего сокета LGA-1700 на новый LGA-1851. Особенностью этой платформы станет отказ от поддержки памяти стандарта DDR4 и улучшенная совместимость с интерфейсом PCIe Gen5.

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 По словам Board Channels, производители материнских плат продолжат выпускать материнские платы AMD 700-й серии. Таким образом, пользователям не будет нужды переходить на новые материнки AMD, и компании потребуются серьёзные причины, чтобы заставить пользователей сменить материнскую плату. Такими изменениями может стать поддержка более скоростных модулей памяти, обновленный функционал или возможности разгона.

#amd #intel #материнские платы #am5 #zen5 #lga-1700 #amd 700 #intel 800
Источник: videocardz.com
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