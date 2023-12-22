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Lian Li представила вентиляторы для корпуса ПК с ЖК-экраном
Экран имеет размер 1,6 дюйма и разрешение 400 на 400 пикселей и яркость 500 нит

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 Раньше при покупке вентиляторов для охлаждения ПК процесс сводился к выбору баланса между производительностью, шумом и ценой. Однако теперь выбор может несколько осложниться, так как многие модели получили поддержку адресной RGB-подсветки, магнитное подключение и реверсивные лопасти вентиляторов. Новое творение компании Lian Li привносит ещё один параметр при выборе модели.

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 Компания представила вентиляторы с жидкокристаллическим экраном. Модель Lian Li Uni TL оснащена 1,6-дюймовым дисплеем с разрешением 400 x 400 пикселей в центре вентилятора, который можно запрограммировать для отображения статических изображений, циклических GIF изображений, видео или даже системной статистики, такой как температура процессора и нагрузка. В компании говорят, что дисплей имеет IPS панель с яркостью 500 нит и поддержкой 24-битного sRGB.

 Вентиляторы также оснащены двойными зонами RGB-подсветки (26 отдельных светодиодов на вентилятор), системой последовательного соединения и предлагаются в размерах 120 мм и 140 мм белого или черного цвета со стандартными и обратными лопастями. Кроме того вентиляторы оснащены встроенными антивибрационными подушками.

 Что касается технических характеристик, то стандартный "карлсон" диаметром 120 мм имеет громкость 27 дБА и производительность 62 кубических фута в минуту, в то время как более крупная модель диаметром 140 мм производит шум в 28,5 дБА и производительность 68,1 кубических футов в минуту. Модели с обратными лопастями немного шумнее и не обеспечивают такого сильного воздушного потока, как их стандартные аналоги.

 Вентиляторы с ЖК-дисплеями могут показаться излишними, но они могут быть весьма полезны при использовании в качестве мониторов в случаях их размещения на боковых панелях.

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 Желающие стать обладателями столь необычных устройств могут сделать предзаказ начиная с сегодняшнего дня. Newegg предлагает стандартную модель диаметром 120 мм по цене 46,99 долларов за штуку или 149,99 долларов за упаковку из трех штук. Более крупные 140-мм вентиляторы с обратными лопастями, будут доступны по цене 51,99 доллара за штуку.

#rgb-подсветка #lian li #вентиляторы #rgb #кулеры #вентиляторы для пк #rgb подсветка
Источник: techspot.com
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