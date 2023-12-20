Кроме того стоимость смартфона будет одной из самых низких среди грядущих флагманов от конкурирующих компаний

Возможно для многих станет удивительным тот факт, что первым среди производителей устройств на ОС Android, выпустившим свой смартфон на базе флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen 3 на международный рынок стал бренд Nubia со своей моделью Nubia Z60 Ultra. Напомню, что сегодня Nubia представила в Китае Z60 Ultra, свой дебютный смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 3. Удивительно, но Nubia также представила свой последний флагман по всему миру, примерно за месяц до ожидаемого выпуска серии Samsung Galaxy S24.

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Хотя последний флагман Qualcomm доступен в Китае с прошлого месяца, такие модели, как OnePlus 12 и Xiaomi 14 Pro, не получили глобальных выпусков. Вместо этого роль первопроходца взял на себя Nubia Z60 Ultra, хотя компания не начнет продавать смартфон до 29 декабря. Кроме того, в часто задаваемых вопросах на сайте компании говорится, что предварительно заказанные устройства не начнут поступать до 16 января 2024 года, а до этого времени уже должен состояться анонс серии Galaxy S24 от Samsung, а также ROG Phone 8 от ASUS.

Тем не менее Nubia Z60 Ultra обойдёт своих конкурентов благодаря стартовой цене в 599 долларов США, 679 фунтов стерлингов или 679 евро в зависимости от конкретного региона. Указанная стоимость будет доступна при использовании специального кода на скидку «NUBIA256» в Великобритании и еврозоне. Топовая конфигурация имеет скидку в размере 120 фунтов стерлингов/120 евро на тех же рынках. По какой-то причине Nubia предлагает скидку только 30 долларов на все модели в США. Ниже можно ознакомиться со стоимостью смартфона в различных конфигурациях памяти для рынков Америки и Европы:

8 ГБ ОЗУ/256 ГБ встроенной памяти — 599 долларов США/679 фунтов стерлингов/679 евро;

12 ГБ ОЗУ/256 ГБ встроенной памяти — 649 долларов США/749 фунтов стерлингов/749 евро;

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16 ГБ ОЗУ/512 ГБ встроенной памяти — 779 долларов США/899 фунтов стерлингов/899 евро.