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Возможно для многих станет удивительным тот факт, что первым среди производителей устройств на ОС Android, выпустившим свой смартфон на базе флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen 3 на международный рынок стал бренд Nubia со своей моделью Nubia Z60 Ultra. Напомню, что сегодня Nubia представила в Китае Z60 Ultra, свой дебютный смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 3. Удивительно, но Nubia также представила свой последний флагман по всему миру, примерно за месяц до ожидаемого выпуска серии Samsung Galaxy S24.
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Хотя последний флагман Qualcomm доступен в Китае с прошлого месяца, такие модели, как OnePlus 12 и Xiaomi 14 Pro, не получили глобальных выпусков. Вместо этого роль первопроходца взял на себя Nubia Z60 Ultra, хотя компания не начнет продавать смартфон до 29 декабря. Кроме того, в часто задаваемых вопросах на сайте компании говорится, что предварительно заказанные устройства не начнут поступать до 16 января 2024 года, а до этого времени уже должен состояться анонс серии Galaxy S24 от Samsung, а также ROG Phone 8 от ASUS.
Тем не менее Nubia Z60 Ultra обойдёт своих конкурентов благодаря стартовой цене в 599 долларов США, 679 фунтов стерлингов или 679 евро в зависимости от конкретного региона. Указанная стоимость будет доступна при использовании специального кода на скидку «NUBIA256» в Великобритании и еврозоне. Топовая конфигурация имеет скидку в размере 120 фунтов стерлингов/120 евро на тех же рынках. По какой-то причине Nubia предлагает скидку только 30 долларов на все модели в США. Ниже можно ознакомиться со стоимостью смартфона в различных конфигурациях памяти для рынков Америки и Европы:
8 ГБ ОЗУ/256 ГБ встроенной памяти — 599 долларов США/679 фунтов стерлингов/679 евро;
12 ГБ ОЗУ/256 ГБ встроенной памяти — 649 долларов США/749 фунтов стерлингов/749 евро;
16 ГБ ОЗУ/512 ГБ встроенной памяти — 779 долларов США/899 фунтов стерлингов/899 евро.