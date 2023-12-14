Сначала в продажу поступит GeForce RTX 4070 SUPER, за тем с интервалом в неделю будут выходить остальные модели серии

Слухи предполагают, что NVIDIA собирается обнародовать и раскрыть первоначальные подробности о будущих видеокартах GeForce RTX 40 SUPER в специальном обращении во время выставки CES 2024 8 января. Это предположение циркулирует с тех пор, как компания подтвердила свое намерение провести это мероприятие. Последняя информация указывает на то, что компания может представить первые карты SUPER всего через девять дней после анонса, при этом к выпуску запланирован как минимум одна модель.

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По имеющимся данным, ожидается, что GeForce RTX 4070 SUPER дебютирует 17 января, а через неделю последует выпуск RTX 4070 Ti SUPER. В свою очередь RTX 40 SUPER и RTX 4080 SUPER, появятся на прилавках 31 января. Похоже, что NVIDIA планирует поэтапно выпускать каждую модель, еженедельно.

Даты NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER:

• Анонс RTX 40: 8 января 2024 года;

• Запуск RTX 4070 SUPER: 17 января 2024 года;

• Запуск RTX 4070 Ti SUPER: 24 января 2024 года;

• Запуск RTX 4080 SUPER: 31 января 2024 года.

Хотя конкретные характеристики, такие как тактовая частота, остаются нераскрытыми, широко распространено мнение, что RTX 4070 SUPER будет включать в себя графический процессор AD104 с 7168 ядрами CUDA. Ожидается, что конфигурация памяти будет соответствовать исходной модели, сохраняя объем 12 ГБ. Примечательно, что, по слухам, эта карта потребует более высокого энергопотребления по сравнению с RTX 4070 с предполагаемым TDP по умолчанию 225 Вт.

RTX 4070 Ti SUPER перейдет на графический процессор AD103 и получит память объемом 16 ГБ. Она сохранит TDP 285 Вт, как у модели RTX 4070 Ti, но на бумаге это может быть одна из самых интересных карт из предстоящей серии SUPER.

Самая быстрая модель под названием RTX 4080 SUPER будет использовать полный графический процессор AD103 с 10240 ядрами CUDA и сохранит 16 ГБ памяти, а также TDP 320 Вт, как у все еще доступной модели RTX 4080. RTX 4080 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER заменят существующие модели, но RTX 4070 SUPER будет сосуществовать на рынке с RTX 4070, как утверждалось в предыдущих сообщениях.

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Также в сети были предположения, указывающие на то, что все модели RTX 40 SUPER будут использовать разъемы 12VHPWR, а не стандартные 8-контактные разъемы. Неопределенность заключается в том, выпустит ли NVIDIA собственную версию Founder Edition, поскольку это еще официально не подтверждено.