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Intel официально представила процессоры Core Ultra 100 Meteor Lake
Одним из основных новшеств новой серии является увеличенная мощность встроенной графики, сравнимой по производительности с iGPU Radeon

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 Архитектура Intel Meteor Lake знаменует собой отход от монолитного кристалла, в пользу четырех меньших кристаллов (тайлов), объединенных с помощью технологии Intel Foveros. Это также первый раз, когда Intel будет использовать чипы TSMC в своих процессорах:

• ЦП: Intel 4;

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• Базовый кристалл 3D Foveros: Intel 16;

• Графический чип: TSMC N5;

• Чипсет: TSMC N6;

• Чип ввода-вывода: TSMC N6.

 Процессоры Core Ultra первого поколения будут поддерживать новейшие стандарты, включая WiFi7, Thunderbolt 4 и DisplayPort 2.1. Кроме того, эти процессоры могут работать с памятью LPDDR5(x)-7467 или DDR5-5600.

 Вычислительный кристалл содержит кластеры P-ядер (Redwood Cove) и E-core (Crestmont), совместно использующие кэш L3, но на плитке чипсета расположен дополнительный кластер E-core, называемый «Low Power Island». Intel признает, что Meteor Lake не станет рекордсменом по производительности процессора, архитектура будет обеспечивать немного более высокую многопоточную производительность, чем Raptor Lake, но однопоточная производительность будет ниже, по данным Intel:

 Самое важное обновление касается интегрированной графики. Intel обновила архитектуру Xe-LP до Xe-LPG. Эта архитектура основана на серии дискретных графических процессоров Alchemist (Xe-HPG) и будет предлагать аналогичный набор функций и возможностей. Выделенный кристалл графического процессора будет поддерживать DirectX 12 Ultimate, аппаратную ускоренную трассировку лучей, масштабирование DP4a XeSS и современные возможности кодирования, такие как AV1, H265 или VP9.

 Интегрированная архитектура графического процессора включает до 8 ядер Xe, которые имеют частоту до 2,35 ГГц в самой мощной модели Core Ultra 9 185H. Intel предоставила некоторые внутренние тесты, утверждая, что графика будет в два раза быстрее, чем Xe-LPG в процессоре Intel 13-го поколения Core при мощности 28 Вт, и до 10% быстрее, чем iGPU в Ryzen 7 7840U.

 Одной из ключевых особенностей Meteor Lake станет ускорение Al, обеспечивающее, по данным Intel, скорость до 34 TOPS. Новая серия клиентских ЦП будет на 70% быстрее выполнять генеративные рабочие нагрузки Al по сравнению с Raptor Lake. Компания демонстрирует, как искусственный интеллект можно применить к современным ПК, но поддержка искусственного интеллекта начнет проявлять свою ценность только с выпуском Windows 12, выход которой ожидается в следующем году.

 Meteor Lake представляет собой значительный шаг для Intel, поскольку знаменует собой отход от наименования процессоров по схеме Core i. Появление серии Core Ultra представляет собой упрощенную систему многоуровневых ядер Core, аналогичную серии Ryzen. Идентификатор Ultra отличает новые модели серии. Серия Core 100, за исключением вариантов Ultra, основана на Raptor Lake Refresh.

 Сегодняшний анонс Intel включает в себя в общей сложности 11 новых моделей: пять относятся к серии Core-H, а шесть — к моделям Core-U. Эти компоненты различаются по мощности, графическим возможностям и датам выпуска:

 Флагманская модель Core Ultra 9 185H имеет 16 ядер и 22 потока, включая 6 P-ядер, 8 E-ядер и 2 LP-ядра в блоке ввода-вывода. Intel утверждает, что этот процессор может развивать тактовую частоту до 5,1 ГГц для P-ядер и до 3,8 ГГц для E-ядер. Примечательно, что он оснащен графическим процессором Arc с 8 ядрами Xe и частотой в разгоне 2,35 ГГц, самой высокой в серии. Эта модель отличается базовой мощностью (PBP/PL1) 45 Вт и максимальной турбо-мощностью (MTP/PL2) до 115 Вт.

 Core Ultra 7 165H и Core Ultra 7 155H имеют конфигурацию, аналогичную конфигурации Core 9, но с разными тактовыми частотами и характеристиками энергопотребления. Максимальная тактовая частота процессора Core Ultra 7 165H составляет 5 ГГц, а у Core Ultra 7 155H — 4,8 ГГц. Частота графического процессора у данных моделей составляет 2,3 и 2,25 ГГц соответственно. По умолчанию эти модели рассчитаны на TDP 28 Вт, но Intel допускает максимальную мощность до 64 Вт или даже 115 Вт, в зависимости от ноутбука.

 Модели Core Ultra 5 135H и Core Ultra 5 125H, представляют собой урезанные версии с 4 P-ядрами вместо 6 и уменьшенной до 7 Xe ядер графикой. Частоты процессоров составляют 4,6 и 4,5 ГГц для P-ядер и 3,6 ГГц для E-Core, а графика работает на частоте 2,2 ГГц.

 Intel также собирается выпустить серию Core Ultra 100U с TDP 15 Вт и даже 9 Вт. Эти модели с низким энергопотреблением имеют уменьшенное до 2 количество P-ядер и комплектуются 4 Xe ядрами. Это важно для тех, кто ожидает серию Core 100U в портативных игровых системах. Данные модели Meteor Lake будут иметь значительно сниженную мощность графического процессора и тактовую частоту в диапазоне 1,75–2,0 ГГц.

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 Intel указывает, что Core Ultra 9 185H, Ultra 7 164U и Ultra 5 134U, как ожидается, будут доступны в первом квартале 2024 года, а остальные модели должны появиться на прилавках уже сегодня.

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Источник: videocardz.com
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