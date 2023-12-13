Графическая карта посвящена игре Throne & Liberty и будет продаваться в Южной Корее

MMORPG Throne and Liberty планируется к выпуску в ближайшем будущем как бесплатная мультиплатформенная игра. Игра была разработана южнокорейской фирмой NCSOFT, и Gigabyte решила позаботиться о будущих игроках, выпустив соответствующее игре оборудование. В частности, для этой цели разрабатывается тематическая видеокарта и материнская плата.

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Таким образом Gigabyte выпускает специальную версию видеокарты GeForce RTX 4070 WindForce OC, имеющую тот же дизайн, что и оригинальная модель. Карта получила специальные наклейки для фанатов и совершенно новую заднюю панель. Однако эта модель сохранит черную систему охлаждения.

Кроме того Gigabyte, как говорилось, собирается представить уникальный вариант материнской платы AORUS Z790 ELITE X, созданный на основе существующей конструкции. Эта конкретная плата оснащена специальными наклейками на крышке панели ввода-вывода и радиаторе, демонстрирующими графику из игры. По имеющейся информации эта материнская плата будет доступна для покупки исключительно в Южной Корее, с аналогичными региональными ограничениями, ожидаемыми также для прилагаемой видеокарты.

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