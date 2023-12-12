Это не вызывает особого удивления, учитывая, что последнее полноценное мероприятие прошло в 2019 году, а многие компании и издатели стали проводить собственные игровые выставки

E3 стала одним из самых значимых событий в игровой индустрии, на котором разработчики и издатели демонстрируют свои будущие игры и оборудование. Мероприятие проводится ежегодно с 1995 года и стало платформой для множества знаковых объявлений и открытий.

Решение навсегда отменить E3 было принято после серии споров и проблем, которые преследовали это мероприятие в последние годы. В 2020 году E3 отменили из-за пандемии COVID-19, а в 2021 году мероприятие состоялось виртуально. Однако мероприятие 2021 года было омрачено техническими проблемами, и многие издатели решили вообще пропустить мероприятие.

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«После более чем двух десятилетий проведения мероприятия, которое послужило центральной витриной для индустрии видеоигр в США и во всем мире, Ассоциация развлекательного программного обеспечения (ESA) решила завершить E3», – сказал Стэнли Пьер-Луи, президент и генеральный директор некоммерческой торговой ассоциации, представляющей интересы игровой индустрии в США.

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Отмена E3 является ударом по игровой индустрии, поскольку это было одно из немногих мероприятий, на которых разработчики и издатели могли продемонстрировать свои новые игровые проекты мировой аудитории. Однако многие компании уже начали проводить свои собственные мероприятия, такие как Sony State of Play и Nintendo Direct, которые довольно успешны и вызывают ажиотаж среди геймеров. В то же время популярность Summer Game Fest выросла и в некоторой степени заменила мероприятие E3 для анонсов игр.