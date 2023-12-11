Все пользователи домашней и профессиональной версий Windows 10 перестанут получать обновления после 14 октября 2025 года

Корпорация Microsoft объявила, что самая популярная в мире на сегодня операционная система для персональных компьютеров - Windows 10, достигнет этапа EOS (окончание поддержки) 14 октября 2025 года. С этой даты Microsoft больше не будет выпускать регулярные обновления безопасности для этой ОС, а также так называемые обновления вторника для Windows 10.

реклама

Это объявление касается только клиентских выпусков Windows 10, а не Windows 10 Enterprise LTSC или специальных выпусков Windows 10 для крупных организаций и государственных учреждений. Организации, использующие клиентские версии, такие как Windows 10 Pro, могут воспользоваться программой ESU с расширенными обновлениями безопасности, которая предоставит им доступ к критическим обновлениям безопасности, но не к новым функциям ОС или встроенного программного обеспечения. Microsoft изо всех сил пытается переманить пользователей Windows 10 на последнюю версию операционной системы Windows 11, однако огромное количество людей просто не могут этого сделать из-за системных требований последней.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Также стоит отметить, что вчера появилась информация о готовящейся к выходу Windows 12 следующего поколения во второй половине 2024 года. Сообщается, что основной упор в ней будет сделан на максимальное использование в работе искусственного интеллекта.