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Глобальная версия POCO X6 Pro 5G выйдет с HyperOS
Кроме того смартфон получит в максимальной конфигурации 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти

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 В сети появились новые подробности о преемнике POCO X5 Pro 5G. Напомню, Национальная комиссия по телерадиовещанию и телекоммуникациям (NBTC) Таиланда сертифицировала POCO X6 Pro 5G в конце прошлого месяца. Хотя NBTC не раскрыл много особенностей устройства, он связал смартфон с моделью «2311DRK48G», что соответствует основе номера модели Redmi K70E (2311DRK48).

 Теперь устройство с номером 2311DRK48G прошло через Федеральную комиссию по связи (FCC), хотя и без ссылки на его маркетинговое название POCO X6 Pro 5G. Как всегда, FCC воздержалась от публикации фотографий и инструкций к устройствам. Однако оно пролило свет на некоторые ранее неизвестные элементы. Xiaomi будет поставлять POCO X6 Pro 5G с адаптерами питания MDY-15-ET и MDY-15-EU в ЕС и Великобританию соответственно.

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 Таким образом, проводная зарядка телефона может быть ограничена мощностью 67 Вт, что на 23 Вт и 25% меньше, чем у Redmi K70E. С другой стороны, FCC упоминает две конфигурации памяти, одна из которых POCO X6 Pro 5G используется совместно с Redmi K70E. FCC заявляет, что конфигурация POCO начинается с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, что недоступно для Redmi K70E.

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 Между тем, второй вариант комплектуется 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, а это означает, что POCO X6 Pro 5G лишен возможности Redmi K70E с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Также регулирующий орган сообщает, что устройство 2311DRK48G работает под управлением HyperOS 1.0, что является первым подтверждением замены MIUI во всем мире. Хотя FCC не указала никаких других спецификаций, можно посмотреть характеристики Redmi K70E, чтобы узнать, чего ожидать примерно стоит ждать от POCO X6 Pro 5G.

#xiaomi #redmi #poco #redmi k70e #poco x6 pro 5g
Источник: notebookcheck.net
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