Такое утверждение высказывает AMD, при условии активированной технологии FSR 3

По словам AMD, серия Radeon RX 7000, предлагающая одни из лучших видеокарт, может без особых усилий запустить предстоящий Avatar: Frontiers of Pandora. Видеокарты на архитектуре RDNA 3 обеспечивают частоту кадров выше 100 кадров в секунду с помощью технологии FidelityFX Super Разрешение 3 (FSR 3) во всех разрешениях.

Radeon RX 7600 продемонстрировала производительность до 109 кадров в секунду при разрешении 1080p (1920x1080), а Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 7800 XT выдали 115 кадров в секунду и 131 кадр в секунду соответственно при разрешении 1440p (2560x1440). Между тем, внутренние тесты AMD показали, что Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX демонстрируют скорость 136 и 148 кадров в секунду соответственно в разрешении 4K (3840x2160).

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AMD использовала настройки Ultra для своих тестов, режим производительности FSR 3 для тестов 4K. Производитель чипов также включил Smart Access Memory (SAM), технологию AMD, которая позволяет процессорам Ryzen получить полный доступ к памяти видеокарт Radeon для повышения производительности в играх.

Компания использовала для своих тестов мощную игровую систему, так что это стоит учитывать. Ryzen 7 7800X3D является лучшим на данный момент игровым процессором, обеспечивающим необходимую мощность для работы видеокарт серии Radeon RX 7000. Кроме того компьютер был оснащен 32 ГБ памяти DDR5-6000, работал в среде Windows 11 Pro, а также использовал драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 23.30.13.01, оптимизированный специально для игры Avatar: Frontiers of Pandora.

Avatar: Frontiers of Pandora является одной из первых игр с поддержкой FSR 3, поэтому легко понять, почему AMD активно продвигает игру. Компания также дала геймерам рекомендации о том, как максимально эффективно использовать видеокарты RDNA 3. Логично, что для достижения максимальной производительности настоятельно рекомендуется включить FSR 3 и генерацию кадров. Однако будет интересно посмотреть, как видеокарты серии Radeon RX 7000 работают без включенного FSR 3.

Ubisoft выпустила Avatar: Frontiers of Pandora 7 декабря для платформ: Windows, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Стандартная версия стоит 69,99 долларов, а золотая версия, включающая базовую игру и сезонный абонемент, обойдется в 110 долларов. Версия, в которую добавлен эксклюзивный цифровой контент, продается за 129,99 долларов.

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Кроме того Avatar: Frontiers of Pandora также будет доступна на Ubisoft+ по цене 14,99 долларов в месяц. Также для покупателей процессоров Ryzen или видеокарты Radeon действует акция AMD Avatar: Frontiers of Pandora, в которой можно получить бесплатную копию базовой игры.