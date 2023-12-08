Данная модель доступна в составе готовой системы Lenovo GeekPro 2023 на базе Intel Core i5-13400F

AMD никогда официально не анонсировала видеокарту с таким названием, но, как обнаружил @Komachi_Ensaka, Radeon RX 6600 LE действительно указана в драйверах AMD наряду с RX 6600 и RX 6600S, которые являются одними из лучших видеокарт начального уровня.

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Те, кто знаком со схемами именования ATI, а затем и AMD, знают, что буквы «LE» обычно означает «Lite Edition». Это обычно означает сильно урезанные характеристики. Ресурс IT Home, видимо, узнал, что эта кастомизированная версия Radeon RX 6600 LE оснащена графическим процессором на базе архитектуры RDNA 2 с 1792 потоковыми процессорами и тактовой частотой до 2495 МГц, а также 8 ГБ памяти GDDR6 со 128-битным интерфейсом. На бумаге этот ускоритель имеет характеристики, аналогичные характеристикам оригинальной Radeon RX 6600 от AMD, и даже имеет тактовую частоту в режиме Boost на 4 МГц выше. Однако на данный момент ничего не известно о емкости Infinity Cache этой видеокарты.

Lenovo Radeon RX 6600 LE — довольно компактная видеокарта с двухслотовой системой охлаждения с двумя вентиляторами и тремя тепловыми трубками. Потенциально она может поместиться в системы с форм-фактором Mini-ITX, хотя точные размеры карты неизвестны.

Почему Lenovo решила добавить подпись LE к своей видеокарте Radeon RX 6600, неизвестно. Возможно, компания использует графический процессор AMD Navi 23 в непривычной для него конфигурации, например, с очень низкой базовой частотой, меньшим количеством текстурных блоков или урезанным Infinity Cache, а может быть, использует сильно урезанный графический процессор Navi 22, который может быть полезен оверклокерам. Последнее может иметь место, поскольку, как сообщается, AMD прекратила производство Navi 23 в начале этого года.

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Что касается самой системы, то настольный компьютер Lenovo GeekPro 2023 оснащен 10-ядерным процессором Intel Core i5-13400F, 16 ГБ памяти DDR4-3200, видеокартой Lenovo Radeon RX 6600 LE и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 512 ГБ. Данную систему можно приобрести за 6799 юаней (594 доллара) на сайте JD.com.