Интересно, что официальный дебют процессоров серии Intel Core Ultra 100 состоится только 14 декабря

Galaxy Book4 Ultra, имеющий номер модели 960XGL, является новейшим ноутбуком с Windows 11, включающий процессор Intel Meteor Lake. По слухам, Samsung представит ряд конфигураций с процессорами Intel Core 100 в своей новой серии Galaxy Book 4, причем вариант Ultra будет позиционироваться как лучшая модель в серии.

В Китае систему с Core Ultra 7 155H уже можно приобрести по цене 12 600 юаней (1780 долларов). Эта цена распространяется на конфигурацию с дискретной графикой GeForce RTX 4050. Ноутбук может похвастаться OLED-панелью с разрешением 2880x1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также 32 ГБ памяти DDR5 и накопителем 1 ТБ.

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Продавец на китайской платформы Goofish подтвердил доступность системы, поделившись изображением программного обеспечения Ludashi для проверки технических характеристик. Ноутбук оснащен 32 ГБ памяти LPDDR5-7467, а графика RTX 4050 оснащена 6 ГБ видеопамяти.

Другой продавец поделился изображениями внутренней конструкцией идентичного шасси, указывающую на модификацию системы охлаждения. Как и в случае с Galaxy Book 3 Ultra, система будет включать в себя систему охлаждения с двумя вентиляторами и испарительную камеру, расположенную над процессором и графическими процессорами. На верхнем изображении показана модель Book 3 Ultra.

Samsung собирается представить свою серию Galaxy Book 4 14 декабря, что совпадет с официальной датой запуска серии Intel Core Ultra 100. В дополнение к этому компания находится в процессе разработки серий Book 4 Pro и Book 4 360, которые будут оснащены различными процессорами Core Ultra 100.

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Компания также разрабатывает модель Galaxy Book 4 Ultra на базе процессора Core Ultra 9 185H, которая будет предлагаться с дискретным графическим ускорителем вплоть до RTX 4070 и TDP 45 Вт.