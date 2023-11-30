Такое снижение цены было ожидаемо, так как возможности консоли с младшим процессором Ryzen Z1 абсолютно не соответствовали её первоначальной цене

Консоль ASUS ROG Ally доступна в двух версиях с процессорами AMD Ryzen Z1 Extreme или Ryzen Z1. Вариант Extreme предлагает больше мощности процессора и графического ускорителя, что идеально подходит для игр высокой четкости с разрешением 1080p. Официальный ценовой разрыв в 100 долларов, установленный ASUS для обеих моделей, возможно, не отражает производительность этих систем, и версия с процессором Z1 должна быть намного дешевле.

Ryzen Z1 Extreme предлагает 8 ядер Zen4 и 12 вычислительных блоков RDNA3, тогда как Ryzen Z1 имеет 6 ядер и только 4 вычислительных графических блока. Однако обе системы имеют одинаковый экран с разрешением 1080p и частотой 120 Гц, 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ памяти LPDDR6-6400.

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ROG Ally Z1 Extreme будет продаваться по цене 699 долларов, а рекомендуемая розничная цена системы с чипом Z1 — 599 долларов. Однако с запуском Lenovo Legion Go компания была вынуждена сделать скидку в 100 долларов. Устройство ASUS получило значительное преимущество, что позволило ему занять своё место на нишевом рынке портативных устройств высокого класса.

С выпуском Steam Deck OLED цена ROG Ally Z1 наконец опустилась ниже 400 долларов, что означает снижение цены на 200 долларов за три месяца. Это не официальная цена на данную систему. В американском магазине ASUS обе системы по-прежнему продаются по цене 699 и 599 долларов соответственно. Что еще интереснее, уже можно найти ROG Ally Z1 всего за 299 долларов, что является отличной ценой, учитывая характеристики.

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AMD Ryzen Z1 не является предпочтительным вариантом, но сниженная цена ROG Ally потенциально может изменить эту тенденцию. Примечательно, что производители мини-ПК также начали выпускать системы на базе процессора Ryzen Z1.