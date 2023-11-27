Модель с более мощным Ryzen Z1 Extreme находится в разработке и может выйти позже

Насколько известно, физической разницы между AMD Ryzen 7040U и Ryzen Z1 нет. Оба они используют кристаллы AMD «Phoenix» с архитектурами Zen4 и RDNA4. Однако в настройках TDP есть некоторые изменения, которые позволяют серии Z1 находиться на более низком уровне. Это означает, что портативные системы, в которых приоритетом является энергоэффективность, могут обеспечить более длительный срок службы.

реклама

AMD выпустила два чипа серии Z1: Z1 Extreme и Z1. Важным фактом является то, что второй представляет собой 6-ядерный вариант с ограниченной производительностью графического процессора. Эта версия теперь доступна с консолью ASUS ROG Ally, которая стоит примерно на 100 долларов дешевле, чем экстремальная версия. Рецензенты сходятся во мнении, что версия Extreme просто лучше, и нет смысла соглашаться на урезанный вариант. Однако, если этот чип будет доступен по более низкой цене, кто знает, возможно, Z1 все-таки будет популярен.

Система, протестированная ETA Prime, не является окончательной версией, это прототип, в котором отсутствуют некоторые функции, такие как RGB-подсветка. Однако это не повлияет на производительность. Важным фактом является то, что обзор ETA является первым, в котором форм-фактор MiniPC и данный APU представлены вместе. Вполне возможно, что на подходе будут и другие подобные системы.

Напомню, что Ryzen Z1 оснащен двумя ядрами Zen 4 и четырьмя ядрами Zen 4c. Это гетерогенная архитектура AMD в монолитном исполнении, которая отличается от гибридной архитектуры больших и малых ядер Intel. И Zen 4, и Zen 4c имеют одинаковый набор команд и должны обеспечивать одинаковую производительность, однако ядра Zen 4c оптимизированы для повышения энергоэффективности и имеют меньший кэш. В игровой системе эти различия будет сложно заметить.

Однако более существенным отличием от Z1 Extreme является ограниченная производительность графического процессора. Вместо 12 вычислительных блоков у этого APU всего четыре. Это означает, что он позволит получить приемлемую производительность только при низких и в лучшем случае средних настройках графики и то лишь в не самых требовательных или старых играх. Современные игры будут ограничены более низким разрешением и настройками. Как показано выше, он заметно медленнее, чем Z1 Extreme.

По умолчанию APU имеет TDP 54 Вт, но получить эту мощность с помощью программного обеспечения невозможно. Система ограничена 35 Вт во время стресс-тестов ЦП, а при совместном тестировании ЦП и графических процессоров она падает ниже 30 Вт. В играх мощность может повышаться до 44 Вт. Вполне возможно, что ограничение TDP будет снято и изменено в настройках BIOS позже.

Мини-ПК с Ryzen Z1 имеет свои преимущества и недостатки. Пользователи имеют больше свободы при выборе профилей мощности и меньшие температурные ограничения. С другой стороны, такие мини-ПК оснащены слотами SO-DIMM для памяти, а это означает, что он будет использовать более медленную память по сравнению с LPDDR5, что повлияет на производительность в играх. Однако это означает, что геймеры могут заменять память в зависимости от своих потребностей.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Компания сообщила, что версия Z1 Extreme уже находится в разработке. Сроки выхода и цена пока не определены. Планируется запустить Mini-PC через краудфандинговую платформу, что может упростить поиск покупателей.