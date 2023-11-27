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Компактная версия Windows 11 Tiny11 стала еще меньше и предлагает больше функций
Это полностью работоспособная операционная система, включающая только основные возможности Windows, которые можно при необходимости самостоятельно расширить

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 Tiny11 — это модифицированная версия Windows 11, занимающая очень мало места на диске. Разработчик NTDEV выпустил самое последнее обновление своего эксперимента, которое стало меньше, чем раньше, но включает в себя почти все, что должно быть в полноценной операционной системе Windows.

 Версия Tiny11, выпущенная ранее в этом году, была самой маленькой сборкой Windows 11, доступной на сегодняшний день. Теперь NTDEV выпустила версию Tiny11 2311. По словам разработчика, новая сборка основана на фактической версии Windows 11 23H2 и на 20% меньше, чем старый образ Tiny 11, но в то же время еще более функциональна.

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 Tiny11 2311 также обеспечивает полную поддержку предстоящих накопительных обновлений Windows и полностью работоспособна, поскольку проблемы, ранее влиявшие на её возможности обновления, решены. Мод теперь включает в себя новейшие и лучшие функции новейшей ОС Windows, включая встроенную поддержку RAR, обновленный ползунок громкости, элементы управления RGB в приложении «Настройки» и многое другое.

 Некоторые функции, такие как чат-бот Copilot на базе искусственного интеллекта, требуют от пользователей установки браузера Microsoft Edge, что можно сделать с помощью инструмента Winget. Как и в предыдущих выпусках, Tiny11 2311 включает в себя только базовые функции для Xbox и других компонентов ОС. Пользователи всегда могут вернуть все функции, включая .Net framework 3.5 или поддержку нового языка, если захотят.

 Учитывая все обстоятельства, утверждает NTDEV, Tiny11 2311 исправляет большинство, если не все, неприятные проблемы, затрагивающие предыдущие выпуски мода. ISO-образ самой маленькой версии Windows 11 x64 размером 3,1 ГБ доступен для загрузки на Archive.org.

 Стоит иметь в виду, что проект Tiny11 не является пиратским, поэтому пользователи должны будут предоставить свою собственную подлинную лицензию. Microsoft недавно удалила ранее доступную возможность активации современных версий Windows с помощью старого ключа Windows 7 или Windows 8.x, и это касается также Tiny11.

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 Tiny11 2311 должна иметь возможность работать в системах, которые официально не поддерживаются Windows 11, предоставляя только самые необходимые приложения для повседневных вычислительных задач, включая калькулятор, блокнот и Paint. Также доступен Microsoft Store, и пользователи могут устанавливать дополнительные приложения, если захотят. Использование собственной версии Windows традиционно не одобряется из соображений безопасности, в то время как тестовый запуск самой маленькой на сегодняшний день системы Windows 11 на современной виртуальной машине не должен принести никаких неприятностей большинству пользователей.

#windows #tiny11 #windows 11 23h2
Источник: techspot.com
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