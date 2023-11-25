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В контексте недавно введенного в США запрета на экспорт графических процессоров NVIDIA для искусственного интеллекта компания решила снова найти обходной путь и для этого заявила, что выпустит как минимум три новых графических процессора для искусственного интеллекта для китайского рынка, которые включают H20 SXM, PCIe L20 и PCIe L2.
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Сообщается, что эти графические процессоры представляют собой гораздо более урезанные конфигурации, чем те, которые китайские клиенты получали раньше в виде H800 и A800, но NVIDIA не планирует оставлять рынки искусственного интеллекта в Китае в покое, поэтому компания пошла на компромисс с политикой США.
Похоже возвращение NVIDIA на китайские рынки будет отложено, поскольку отраслевые источники, цитируемые Reuters, отмечают, что компания не может позиционировать себя для выпуска самого высокого класса из всех — графического процессора H20 AI. Хотя, по слухам, Nvidia выпустит H20 примерно в середине ноября, похоже, она столкнулась с препятствием, и релиз был перенесен на первый квартал 2024 года, предположительно ближе к февралю или марту. Что касается других вариантов, источники сообщают, что L20 планируется выпустить вовремя, а о GPU L2 пока ничего не известно.
Причина задержки подробно не объяснена, но она как-то связана с совместимостью H20 с серверами на китайских рынках. Задержка действительно имеет смысл, учитывая, что H20 не только является самым производительным из новых китайских моделей, но и требует немного больше внимания с точки зрения производства по сравнению с другими. NVIDIA, очевидно, торопится, чтобы не допустить появления конкурентов, но задержка H20 может оказаться препятствием для компании.
После новых экспортных ограничений, наложенных на NVIDIA, конкуренты, такие как Huawei, увидели возможность извлечь из этого выгоду, поэтому крупные технологические компании, такие как Tencent и Baidu, стремятся использовать чип Ascend AI от Huawei для задач искусственного интеллекта с низким энергопотреблением. Это то, чего NVIDIA не хочет, поскольку после полного доминирования на китайском рынке её вытеснение может нанести существенный ущерб финансовым показателям.