Это вызвано очередными ограничениями со сторона США на поставку высокопроизводительных процессоров для работы в области ИИ в Китай

В контексте недавно введенного в США запрета на экспорт графических процессоров NVIDIA для искусственного интеллекта компания решила снова найти обходной путь и для этого заявила, что выпустит как минимум три новых графических процессора для искусственного интеллекта для китайского рынка, которые включают H20 SXM, PCIe L20 и PCIe L2.

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Сообщается, что эти графические процессоры представляют собой гораздо более урезанные конфигурации, чем те, которые китайские клиенты получали раньше в виде H800 и A800, но NVIDIA не планирует оставлять рынки искусственного интеллекта в Китае в покое, поэтому компания пошла на компромисс с политикой США.

Похоже возвращение NVIDIA на китайские рынки будет отложено, поскольку отраслевые источники, цитируемые Reuters, отмечают, что компания не может позиционировать себя для выпуска самого высокого класса из всех — графического процессора H20 AI. Хотя, по слухам, Nvidia выпустит H20 примерно в середине ноября, похоже, она столкнулась с препятствием, и релиз был перенесен на первый квартал 2024 года, предположительно ближе к февралю или марту. Что касается других вариантов, источники сообщают, что L20 планируется выпустить вовремя, а о GPU L2 пока ничего не известно.

Причина задержки подробно не объяснена, но она как-то связана с совместимостью H20 с серверами на китайских рынках. Задержка действительно имеет смысл, учитывая, что H20 не только является самым производительным из новых китайских моделей, но и требует немного больше внимания с точки зрения производства по сравнению с другими. NVIDIA, очевидно, торопится, чтобы не допустить появления конкурентов, но задержка H20 может оказаться препятствием для компании.

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После новых экспортных ограничений, наложенных на NVIDIA, конкуренты, такие как Huawei, увидели возможность извлечь из этого выгоду, поэтому крупные технологические компании, такие как Tencent и Baidu, стремятся использовать чип Ascend AI от Huawei для задач искусственного интеллекта с низким энергопотреблением. Это то, чего NVIDIA не хочет, поскольку после полного доминирования на китайском рынке её вытеснение может нанести существенный ущерб финансовым показателям.