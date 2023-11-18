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Half-Life стала бесплатной и получила масштабное обновление к 25-летию игры
Кроме того Valve создала документальный фильм о создании игры

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 Вчера Valve выпустила обновление, посвященное 25-летию Half-Life, которое включает в себя множество нового контента и изменений, а также поддержку популярной портативной консоли Steam Deck компании. Те кто по каким-то причинам пропустил игру, которая положила начало пути Valve к тому, чтобы стать одной из самых влиятельных компаний в компьютерных играх, теперь могут получить бесплатную копию этой классической игры конца 90-х годов в течение ограниченного времени.

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 Half-Life была запущена 19 ноября 1998 года, и Valve заявляет: «Мы очень гордимся тем, что создали тогда, и по-прежнему чрезвычайно благодарны сообществу игроков, которые с тех пор наслаждаются игрой. В последние годы уделяется много внимания игре, поэтому мы решили, что эта веха станет прекрасной возможностью улучшить игровой опыт и добавить несколько новых интересных способов игры».

 Теперь в игре есть некоторые столь необходимые функции, такие как поддержка широкоэкранных мониторов, программный рендеринг для пользователей Linux и пользовательский интерфейс, который хорошо масштабируется на больших экранах. «Большую часть этого оборудования мы создали для ЭЛТ с разрешением 640x480, и, видимо, некоторые из вас с тех пор обновили его», — говорит Valve. Более того, компания также улучшила работу игры на Steam Deck и добавила правильную поддержку контроллера.

 Примечания к патчу включают длинный список изменений и исправлений игрового процесса, рендеринга, балансировки многопользовательской игры, улучшений движка для создателей модов и многого другого. Valve заявляет, что эта версия игры является окончательной версией и поэтому будет единственной, которая будет поддерживаться в дальнейшем. Компания снизит популярность Half-Life: Source, чтобы побудить игроков играть в новую версию, но старая игра останется доступной, так что сообщество Source по-прежнему сможет получить доступ к игровым ресурсам.

 Что касается содержания, то юбилейное издание Half-Life теперь включает Half-Life Uplink, мини-компанию, которая изначально была выпущена в качестве эксклюзивного контента на компакт-дисках от производителей оборудования и журналов. Пользователи также получают доступ к четырем новым многопользовательским картам, предположительно расширяющим возможности движка Half-Life и включают модели персонажей из эксклюзивного расширения под названием Half-Life: Further Data.

 Помимо переиздания одной из самых важных компьютерных игр всех времен, Valve совместно с Secret Tape собрала всю первоначальную команду разработчиков Half-Life, чтобы снять часовой документальный фильм, в котором подробно рассказывается, как и почему их проект принял такую форму. Кроме того дизайнер уровней Дарио Казали подготовил полное прохождение игры и комментарии, которые вы можете посмотреть по ссылке.

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#игры #valve #steam deck #half-life #half life #игры 90-х #классические игры
Источник: techspot.com
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