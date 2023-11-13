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Компания SK Hynix, известная во всем мире в качестве ведущего поставщик полупроводников и DRAM, начал поставлять новый тип памяти LPDDR5T производителям смартфонов. Как сообщает SK Hynix в пресс-релизе, LPDDR5T (T означает «Turbo») представляет собой еще одно улучшение стандарта DRAM LPDDR5 (Low Power Double Data Rate 5), на этот раз увеличивая пропускную способность до 9,6 гигабит в секунду в секунду по сравнению со скоростью 8,5 гигабит в секунду, которую имеет LPDRR5X.
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Это означает, что SK Hynix успешно реализовала самую быструю итерацию LPDDR5 и, возможно, это последний вариант LPDDR5 перед тем, как мы начнем видеть LPDDR6. В любом случае SK Hynix, похоже, считает, что LPDDR5 достигла предела своих возможностей, поскольку компания утверждает, что это модернизированный проект 7-го поколения (5X) до выхода 8-го поколения LPDDR6.
LPDDR5T емкостью 16 ГБ можно обрабатывать до 77 ГБ данных, оставаясь при этом в диапазоне напряжения 1,01–1,12 В. Это немного превышает максимальное напряжение ядра 1,1 В, установленное JEDEC для LPDDR5 и LPDDR5X, но все же очень близко к диапазону памяти с низким энергопотреблением.
На данный момент единственным подтвержденным использованием LPDDR5T являются топовые варианты смартфонов Vivo X100 и X100 Pro, которые получат LPDDR5T от SK Hynix вместе с MediaTek Dimensity 9300, ориентированным на высокую производительность встроенного искусственного интеллекта. По словам Мёнсу Пака, вице-президента SK Hynix, смартфоны становятся важными устройствами для реализации технологии искусственного интеллекта, и поэтому существует растущий спрос на высокопроизводительную мобильную память большой емкости, удовлетворяемую LPDDR5T.
Однако LPDDR5T не будет эксклюзивом для этих устройств. LPDDR5T также ранее прошла проверку совместимости с чипами Qualcomm Snapdragon, доля которых на рынке гораздо выше, чем у MediaTek.
Поскольку SK Hynix заявляет, что они достигли совместимости со всеми основными мировыми партнерами, мы, скорее всего, увидим новое поколение мобильной DRAM в большинстве флагманских смартфонов следующего поколения.