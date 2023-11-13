Новинка оснащена графическим процессором Navi 32 с 3072 ядрами и 16 ГБ видеопамяти

В соответствии с предыдущим сообщением AMD в прошлом месяце, компания устраняет пробел в своей линейке ускорителей для рабочих станций Radeon PRO, представляя модель W7700 с графическим процессором Navi 32. Примечательно, что карта не использует полностью все возможности графического процессора, а вместо этого получив конфигурацию лишь из 3072 потоковых процессоров.

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Графическая карта Radeon Pro W7700 оснащена 16 ГБ памяти GDDR6, работающей со скоростью 18 Гбит/с, обеспечивая максимальную теоретическую пропускную способность 576 ГБ/с. Это соответствует конфигурации памяти старшей модели Radeon Pro W7800, в которой используется графический процессор Navi 31 с 4480 ядрами.

Согласно официальным спецификациям, Radeon PRO W7700 рассчитан на производительность вычислений с одинарной точностью 28,27 терафлопс, что предполагает тактовую частоту в режиме разгона около 2,3 ГГц. Карта потребляет мощность 190 Вт и требует только одного 8-контактного разъема питания., сохраняя при этом двухслотовый дизайн и длину 26,7 см.

AMD официально заявила, что видеокарта использует графический процессор Navi 32, о чем свидетельствует количество транзисторов. Он содержит 48 вычислительных блоков, обеспечивающих доступ к 48 ускорителям трассировки лучей при работе в соответствующем режиме. Графический процессор оснащен кэшем Infinity объемом 64 МБ и поддерживает интерфейс PCIe Gen4x16. Примечательно, что этот вариант может похвастаться четырьмя полноразмерными разъемами DisplayPort 2.1, что по мнению AMD является серьезным улучшением по сравнению с серией Radeon W6800 на базе архитектуры RDNA2. Однако стоит отметить, что доступность мониторов с портом DP 2.1 в настоящее время весьма ограничена.

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AMD сообщила, что цена Radeon PRO W7700 будет составлять 999 долларов, это на 400 долларов выше, чем у более слабой карты Radeon Pro W7600, и на 1500 долларов меньше, чем у Radeon Pro W7800. Таким образом компания AMD на данный момент охватила все уровни своей серией Radeon PRO W7000.