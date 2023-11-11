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Несколько недель назад появилась информация об однослотовой GeForce RTX 4060 Ti, одной из лучших видеокарт, предположительно от Colorful. К удивлению, очень похожая видеокарта появилась в списке китайского производителя видеокарт Galax.
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Что касается технических характеристик, то Galax GeForce RTX 4060 Ti Max — это еще одна модель RTX 4060 Ti компании. Она оснащена графическим процессором Nvidia AD106-351 с 4352 ядрами CUDA и работает на рекомендованной Nvidia тактовой частоте до 2535 МГц, что на 5 МГц ниже, чем у обычной модели. Графический ускоритель оснащен 16 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 18 ГТ/с на 128-битном интерфейсе. Карта имеет четыре выхода на дисплей, включая три порта DisplayPort и один разъем HDMI, что делает ее достаточно универсальной для любого пользователя.
Ключевым преимуществом новинки является её форм-фактор и размеры. Плата имеет размеры 267 x 107 x 20 мм и легко помещается в большинство компьютерных корпусов. Между тем при номинальной мощности 165 Вт вентилятор может вращаться с высокой скоростью, когда карта работает с максимальной нагрузкой, что значительно увеличивает шум, характерный для подобной системы охлаждения.
Следует отметить, что Nvidia не любит, когда ее партнеры устанавливают на потребительские видеокарты вентиляторы нагнетательного типа. В значительной степени это связано с тем, что такие видеокарты могут составить конкуренцию картам для рабочих станций, поставляемым Nvidia.
Можно установить несколько плат Galax GeForce RTX 4060 Ti Max в одну систему и использовать ее для приложений, обычно предназначенных для профессиональных и серверных рабочих нагрузок, включая видеостены, для которых требуется несколько графических процессоров, а также различные задачи обучения AI/ML и вывода, использующие несколько графических карт с поддержкой FP16/BF16, работающих параллельно.