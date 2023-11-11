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Galax выпустила однослотовую видеокарту GeForce RTX 4060 Ti
Новинка обладает всеми преимуществами стандартной карты RTX 4060 Ti, но оснащена более компактной системой охлаждения, недостатком которой является повышенный шум при высоких нагрузках

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 Несколько недель назад появилась информация об однослотовой GeForce RTX 4060 Ti, одной из лучших видеокарт, предположительно от Colorful. К удивлению, очень похожая видеокарта появилась в списке китайского производителя видеокарт Galax.

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 Что касается технических характеристик, то Galax GeForce RTX 4060 Ti Max — это еще одна модель RTX 4060 Ti компании. Она оснащена графическим процессором Nvidia AD106-351 с 4352 ядрами CUDA и работает на рекомендованной Nvidia тактовой частоте до 2535 МГц, что на 5 МГц ниже, чем у обычной модели. Графический ускоритель оснащен 16 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 18 ГТ/с на 128-битном интерфейсе. Карта имеет четыре выхода на дисплей, включая три порта DisplayPort и один разъем HDMI, что делает ее достаточно универсальной для любого пользователя.

 Ключевым преимуществом новинки является её форм-фактор и размеры. Плата имеет размеры 267 x 107 x 20 мм и легко помещается в большинство компьютерных корпусов. Между тем при номинальной мощности 165 Вт вентилятор может вращаться с высокой скоростью, когда карта работает с максимальной нагрузкой, что значительно увеличивает шум, характерный для подобной системы охлаждения.

 Следует отметить, что Nvidia не любит, когда ее партнеры устанавливают на потребительские видеокарты вентиляторы нагнетательного типа. В значительной степени это связано с тем, что такие видеокарты могут составить конкуренцию картам для рабочих станций, поставляемым Nvidia.

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 Можно установить несколько плат Galax GeForce RTX 4060 Ti Max в одну систему и использовать ее для приложений, обычно предназначенных для профессиональных и серверных рабочих нагрузок, включая видеостены, для которых требуется несколько графических процессоров, а также различные задачи обучения AI/ML и вывода, использующие несколько графических карт с поддержкой FP16/BF16, работающих параллельно.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #galax #rtx 4060 ti
Источник: tomshardware.com
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