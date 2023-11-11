Новинка представлена в вериях с разгоном и без и имеет длину всего 167 мм

Как заметил @momomo_us, компания MSI создала новую версию Mini-ITX платы GeForce RTX 4060, одну из лучших видеокарт, получившую название RTX 4060 Aero ITX 8G. Новая модель имеет компактную конструкцию системы охлаждения размером всего 167 мм. Доступность и цены неизвестны, но ожидается, что эта карта будет стоить на уровне рекомендованной розничной цены RTX 4060 в 299 долларов.

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Учитывая номинальную потребляемую мощность в 115 Вт, неудивительно, что MSI создала версию RTX 4060 в формате Mini ITX. Новая карта MSI имеет полностью черный кожух, дополненный белыми вставками и фрагментами из углеродного волокна на кожухе карты. Что касается охлаждения, то карта оснащена одним вентилятором, который дует на алюминиевый радиатор, имеющий 6-миллиметровые медные тепловые трубки. Сзади находится дополнительная металлическая пластина.

Существует две версии RTX 4060 Aero ITX: стандартный вариант со штатной тактовой частотой графического процессора и с заводским разгоном. Разогнанная версия имеет тактовую частоту 2490 МГц, но ее можно повысить до 2505 МГц с помощью профиля экстремальной производительности, который можно применить в приложении MSI Center для Windows.

За питание карты RTX 4060 Aero ITX отвечает один 8-контактный разъем PCIe. Выходы дисплея включают три разъема DisplayPort 1.4a и один разъем HDMI 2.1a.

Новая компактная RTX 4060 от MSI является отличной альтернативой более крупным моделям RTX 4060 с двумя и даже тремя вентиляторами, представленным на рынке. При мощности 115 Вт RTX 4060 не требует большой мощности охлаждения для достижения заявленного уровня производительности, что делает компактный кулер Aero с одним вентилятором хорошей комбинацией для RTX 4060.

Небольшой размер Aero будет полезен сборщикам систем, желающим создать очень компактные игровые компьютеры, обновить старую систему новой графической картой или пользователям, которым просто нужна компактная видеокарта. Размер карты Aero позволит ей вписаться во многие старые системы, что делает ее отличным способом обновления для старых системных блоков. Вдобавок ко всему, низкие требования к энергопотреблению RTX 4060 позволят ему без проблем работать с бюджетными блоками питания.

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Не так давно карты типа ITX были форм-фактором по умолчанию для большинства моделей начального и среднего уровня. Лишь в серии RTX 30 размеры видеокарт пошли в разнос. Компактная карта обеспечит лучший доступ к определенным частям материнской платы, таким как дополнительные слоты PCIe, слоты для хранения данных M.2 и разъемы SATA.