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GALAX представила RTX 4090 20th Anniversary Carbon Fiber Edition стоимостью 2880 долларов
Однако купить уникальную модель смогут не все, так как всего будет выпущено 50 таких видеокарт

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 Компания выпустила новую версию карты, основанную на ранее представленном дизайне 20th Anniversary Edition. Эта модель отличается характерной конструкцией с тремя слотами и тремя вентиляторами, один из которых расположен на противоположной стороне. Данная карта имеет некоторые инновационные дизайнерские решения, такие как скрытый разъем питания, который пока не распространен среди моделей с 12VHPWR.

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 У Carbon Fiber Edition передняя панель покрыта материалом из углеродного волокна, но это, конечно, не похоже на самом деле на данный тип материала. Эта юбилейная видеокарта оснащена двумя эксклюзивными вентиляторами размером 10 см на передней панели, обеспечивающими тихую и стабильную работу. С другой стороны находится вентилятор диаметром 90 см для эффективного рассеивания тепла.

 Версия Carbon Fiber Edition на самом деле немного быстрее, чем оригинальный вариант. Тактовая частота в режиме разгона была увеличена с 2595 МГц до 2610 МГц, так что говорить о серьезном повышении производительности не имеет смысла. Фактически, если мы посмотрим на официальные характеристики, у Carbon Edition на самом деле более низкая максимальная мощность TGP — 510 Вт. Обычная модель 20th Anniversary Edition имеет TGP мощностью 516 Вт.

 По данным GALAX, запуск моделей, посвященных 20-летию, запланирован на завтра в 20:00 по китайскому времени. Энтузиасты, желающие приобрести эти карты, должны быть готовы заплатить минимум 20000 юаней (2743 доллара США) за модель 20th Anniversary Edition или 21000 юаней за 20th Anniversary Edition Carbon Edition (2880 долларов США).

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 GALAX официально подтвердил выпуск этих карт на электронных торговых платформах электронной торговли JD, TMall и WeChat в Китае. К сожалению, у потребителей на других рынках нет возможности приобрести эти карты официально. Компания заявила, что не намерена проводить глобальный запуск карт 20th Anniversary Edition.

#видеокарты #rtx 4090 #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #galax #galax rtx 4090
Источник: videocardz.com
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