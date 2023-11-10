Это является отличным предложением, учитывая, что она только 15 % дороже Radeon RX 7800XT, но имеет на 33% больше ядер

Цена AMD RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition) снизилась в разнице почти на 60 евро всего за 10 дней. Итальянский ритейлер утверждает, что имеет в наличии более 200 моделей XFX RX 7900 GRE и продает их по цене 616,54 евро, что намного меньше, чем 672 евро, которые просили европейские магазины ранее.

Цена RX 7900 XT за этот период особо не изменилась, фактически самая низкая цена в 835 евро вообще не изменилась. Однако модель GRE теперь стоит более чем на 200 евро дешевле. Эта цена выглядит еще лучше, если учесть, что RX 7900 XT имеет 5376 ядер, а GRE — 5120 ядер, что всего на 5% меньше. Но стоит иметь в виду, что у GRE также есть изменения в объеме памяти. Вместо 20 ГБ карта получила только 16 ГБ. Это тоже нельзя игнорировать, хотя большинству современных игр будет достаточно и 16 ГБ.

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Сейчас самая низкая стоимость карт AMD Radeon RX 7000 в ЕС по данным Geizhals составляет:

Radeon RX 7900 XT 20 ГБ: 835 евро;

Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ: 617 евро;

Radeon RX 7800 XT 16 ГБ: 539 евро.

Теперь геймеры могут найти модель RX 7900 GRE привлекательным вариантом для себя, поскольку она стоит всего на 15% дороже по сравнению с RX 7800 XT, но при этом имеет на 33% больше ядер. Это указывает на потенциальную необходимость быстрой корректировки цен на RX 7800 XT, если AMD не примет решительных мер по сдерживанию продаж GRE на мировом рынке. В конце концов, модель GRE официально предназначена не для мирового розничного рынка, а для сборщиков систем и OEM-производителей, которые решили поставлять графические процессоры розничным торговцам.

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Ожидается, что NVIDIA также выпустит RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER в январе, что, несомненно, повлияет на цены на все упомянутые выше видеокарты серии Radeon RX 7000. Через два месяца выбор в данном сегменте станет намного конкурентнее, что должно повлиять в лучшую для покупателей сторону.