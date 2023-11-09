Новинка станет более холодной, легкой и получит накопитель объемом 1 ТБ

Valve представила портативную игровую консоль SteamDeck OLED с большим 7,4-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой HDR. Устройство включает в себя новый 6-нм APU AMD под кодовым названием Sephiroth, сохраняющий те же характеристики, что и его предшественник. Платформа также использует более быструю память LPDDR5 со скоростью 6400 МТ/с.

Вариант OLED представляет несколько улучшений, таких как обновленный беспроводной интерфейс Wi-Fi 6E, поддерживающий сети 2,4/5,0/6,0 ГГц и стандарты IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax. Кроме того консоль может похвастаться более крупной батареей емкостью 50 Втч, но при этом имеет снижение веса на 30 г и меньшее тепловыделение.

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Разрешение экрана составляет 1280×800 пикселей с максимальной яркостью 1000 нит для HDR и 600 нит для контента SDR. Кроме того, панель с частотой 90 Гц обеспечивает 110% охват цветовой гаммы P3. По словам Valve, сам по себе экран будет способствовать снижению энергопотребления примерно на половину ватта.

Обновленная версия консоли может похвастаться улучшенным радиатором и обновленной конфигурацией вентиляторов. Отчеты показывают, что эта система работает с пониженным уровнем шума и выделяет меньше тепла по сравнению со своими предшественниками.

Версия OLED будет предлагать вариант хранения объемом 1 ТБ по той же цене в 649 долларов, что и версия с накопителем на 512 ГБ сейчас. Версия OLED на 512 ГБ будет стоить 549 долларов, а стоимость текущей модели с 512 ГБ будет снижена до 449 долларов. Модель с ЖК-дисплеем на 256 ГБ теперь будет стоить 399 долларов, а модель начального уровня с 64 ГБ — 349 долларов.

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Valve заверила пользователей, что SteamDeck OLED по-прежнему совместима с аксессуарами, разработанными для оригинальной версии. Кроме того будет доступен вариант Limited Edition с уникальным полупрозрачным корпусом.